СЕРГЕЙ ШАМБА ВСТРЕТИЛСЯ С ДЕПУТАТОМ ГОСДУМЫ
Сухум. 1 октября 2024. Абхазия-Информ. В МИД Абхазии прошла встреча министра иностранных дел Республики Абхазия Сергея Шамба с депутатом Государственной Думы Российской Федерации, членом Фракции КПРФ Анастасией Удальцовой. Во встрече также принял участие начальник Консульского департамента МИД Абхазии Лаша Авидзба.
В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам абхазо-российского взаимодействия и сотрудничества.
Анастасия Удальцова прибыла в Республику Абхазия на празднование 31-ой годовщины Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг., а также для участия в «Шамбовских чтениях», которые пройдут в Абхазском государственном университете.
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