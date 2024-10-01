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Абхазия Информ

СЕРГЕЙ ШАМБА ВСТРЕТИЛСЯ С ДЕПУТАТОМ ГОСДУМЫ

Новости Вторник, 01 октября 2024 19:07
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СЕРГЕЙ ШАМБА ВСТРЕТИЛСЯ С ДЕПУТАТОМ ГОСДУМЫ

Сухум. 1 октября 2024. Абхазия-Информ. В МИД Абхазии прошла встреча министра иностранных дел Республики Абхазия Сергея Шамба с депутатом Государственной Думы Российской Федерации, членом Фракции КПРФ Анастасией Удальцовой. Во встрече также принял участие начальник Консульского департамента МИД Абхазии Лаша Авидзба.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам абхазо-российского взаимодействия и сотрудничества.

Анастасия Удальцова прибыла в Республику Абхазия на празднование 31-ой годовщины Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг., а также для участия в «Шамбовских чтениях», которые пройдут в Абхазском государственном университете.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 01 октября 2024 19:11

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