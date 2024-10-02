 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Октябрь 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ ВСТРЕТИЛСЯ С МОЛОДЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ

Новости Среда, 02 октября 2024 17:22
Оцените материал
(0 голосов)
ПРЕЗИДЕНТ ВСТРЕТИЛСЯ С МОЛОДЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ

Сухум. 2 октября 2024. Абхазия-Информ. В гостиничном комплексе «Тамыш Village», в рамках Международного патриотического молодежного лагеря «Потомки героев», состоялись два знаковых события: выставка молодых предпринимателей Абхазии и открытый диалог президента Абхазии с молодежью.

На выставке были представлены бизнес-проекты и идеи, демонстрирующие предпринимательский потенциал молодежи. Президент лично ознакомился с этими инициативами и отметил их новаторский подход, уделяя особое внимание поддержке молодежи.

Далее состоялся открытый диалог Аслана Бжания с молодежью, на котором обсуждались вопросы будущего страны. Рассматривались темы экономического развития и внешнеполитического прогресса, также были затронуты проблемы экологии и социальной активности.

Об этом сообщает сайт президента.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 02 октября 2024 17:27

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПЛАН ЗА СЕНТЯБРЬ ВЫПОЛНЕН ГТК НА 102% КОМАНДА «АСБЕСТ» – ПОБЕДИТЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРНИРА ПО БАСКЕТБОЛУ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.