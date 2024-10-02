ПРЕЗИДЕНТ ВСТРЕТИЛСЯ С МОЛОДЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ
Сухум. 2 октября 2024. Абхазия-Информ. В гостиничном комплексе «Тамыш Village», в рамках Международного патриотического молодежного лагеря «Потомки героев», состоялись два знаковых события: выставка молодых предпринимателей Абхазии и открытый диалог президента Абхазии с молодежью.
На выставке были представлены бизнес-проекты и идеи, демонстрирующие предпринимательский потенциал молодежи. Президент лично ознакомился с этими инициативами и отметил их новаторский подход, уделяя особое внимание поддержке молодежи.
Далее состоялся открытый диалог Аслана Бжания с молодежью, на котором обсуждались вопросы будущего страны. Рассматривались темы экономического развития и внешнеполитического прогресса, также были затронуты проблемы экологии и социальной активности.
Об этом сообщает сайт президента.
Последнее от Super User
- КОМАНДА «АСБЕСТ» – ПОБЕДИТЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРНИРА ПО БАСКЕТБОЛУ
- ПЛАН ЗА СЕНТЯБРЬ ВЫПОЛНЕН ГТК НА 102%
- СЕРГЕЙ ШАМБА ВСТРЕТИЛСЯ С ДЕПУТАТОМ ГОСДУМЫ
- ОТ МЕЧТЫ К РЕАЛЬНОСТИ: КАК СТУДИЯ КЕРАМИКИ «RAMA» СТРЕМИТСЯ СТАТЬ УСПЕШНЫМ БИЗНЕСОМ
- АБХАЗСКИЕ СПОРТСМЕНЫ ЗАВОЕВАЛИ ДВЕ ЗОЛОТЫЕ, СЕРЕБРЯНУЮ И БРОНЗОВУЮ МЕДАЛИ ТУРНИРА ПО БОКСУ