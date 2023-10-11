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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ ТПП АБХАЗИИ УЧАСТВУЕТ В МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ «ЖЕНЩИНА ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ»

Новости Среда, 11 октября 2023 18:59
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ПРЕЗИДЕНТ ТПП АБХАЗИИ УЧАСТВУЕТ В МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ «ЖЕНЩИНА ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ»

Сухум. 11 октября 2023. Абхазия-Информ. Президент Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия Тамила Мерцхулава в качестве почетного гостя участвует во II Международном форуме «Женщина третьего тысячелетия», который открылся 10 октября в Москве в Московском доме национальностей. Организатором мероприятия выступил РОО «Интернациональный союз женщин». Форум проходит при поддержке Правительства Москвы.

Выступая на открытии форума, президент ТПП Абхазии отметила важность мероприятия, посвященного обсуждению актуальных вопросов многополярного мира.

«В наше время, когда границы сужаются, а глобальные вызовы становятся все более сложными, необходимо объединить наши усилия и искать решения вместе. Форум дает нам уникальную возможность для обмена идеями, опытом и знаниями, что поможет нам преодолеть границы и создать мир, основанный на взаимопонимании и сотрудничестве.

Более того, тематические платформы мероприятия посвященные обсуждению миссии женщин в формировании новой повестки мира и доверия, сохранении здоровья, развитии экономики и цифровизации, социальных преобразований и многом другом», – подчеркнула Тамила Мерцхулава.

Она отметила важность сотрудничества с Интернациональным союзом женщин с которым у палаты подписано соглашение и общую цель в преодолении преград и продвижения вперед в интересах развития стран и народов.

Обращаясь к участникам заседания, Тамила Мерцхулава предложила использовать площадку форума для построения полезных связей и развития взаимоотношений между организациями.

«Вместе мы можем достичь больших результатов и внести вклад в развитие мира, основанного на справедливости, равенстве и взаимном уважении», – отметила президент ТПП РА.

Прочитано 14 раз Последнее изменение Среда, 11 октября 2023 19:00

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