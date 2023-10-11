ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГЕТИКИ ОБСУДИЛИ НА СОВЕЩАНИИ У ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА
Сухум. 11 октября 2023. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб провел совещание с вице-премьером, министром финансов Владимиром Делба и вице-премьером, министром экономики Кристиной Озган.
Был рассмотрен ряд вопросов, в том числе: кредитные обязательства РУП «Черноморэнерго» перед банками Абхазии, сформировавшиеся с 2016 года; реализация Дорожной карты по оптимизации энергообеспечения, в частности, повышения уровня оплаты за потребленную электроэнергию.
Кристина Озган проинформировала о проведении РУП «Черноморэнерго» инвентаризации потребителей электроэнергии с целью уточнения их количества и сверки расчетов по задолженности. В настоящее время «Черноморэнерго» проводит эту работу и должно завершить ее до 15 декабря 2023 года.
Министерство экономики также работает над повышением уровня оплаты потребленной электроэнергии подведомственными республиканскими предприятиями, работниками министерства.
Премьер-министр был проинформирован и о мерах, предпринимаемых в отношении государственных органов, государственных внебюджетных фондов, а также учреждений, финансируемых из бюджетной системы, по урегулированию проблемы задолженности за потребленную электроэнергию.
Вице-премьер, министр финансов доложил о ходе подготовки к принятию абхазо-российского межправительственного Соглашения об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы.
Владимир Делба рассказал также о работе над усовершенствованием национальной налоговой системы в целом и планируемых практических мерах в этой сфере.
Александр Анкваб поручил вице-премьерам – министрам финансов и экономики – подготовить распорядительный акт, предусматривающий комплекс мероприятий, обеспечивающих оплату за потребленную электроэнергию и погашению задолженности.
Об этом сообщает сайт КМ.
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