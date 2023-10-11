ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГЕТИКИ ОБСУДИЛИ НА СОВЕЩАНИИ У ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА

Был рассмотрен ряд вопросов, в том числе: кредитные обязательства РУП «Черноморэнерго» перед банками Абхазии, сформировавшиеся с 2016 года; реализация Дорожной карты по оптимизации энергообеспечения, в частности, повышения уровня оплаты за потребленную электроэнергию.

Кристина Озган проинформировала о проведении РУП «Черноморэнерго» инвентаризации потребителей электроэнергии с целью уточнения их количества и сверки расчетов по задолженности. В настоящее время «Черноморэнерго» проводит эту работу и должно завершить ее до 15 декабря 2023 года.

Министерство экономики также работает над повышением уровня оплаты потребленной электроэнергии подведомственными республиканскими предприятиями, работниками министерства.

Премьер-министр был проинформирован и о мерах, предпринимаемых в отношении государственных органов, государственных внебюджетных фондов, а также учреждений, финансируемых из бюджетной системы, по урегулированию проблемы задолженности за потребленную электроэнергию.

Вице-премьер, министр финансов доложил о ходе подготовки к принятию абхазо-российского межправительственного Соглашения об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы.

Владимир Делба рассказал также о работе над усовершенствованием национальной налоговой системы в целом и планируемых практических мерах в этой сфере.

Александр Анкваб поручил вице-премьерам – министрам финансов и экономики – подготовить распорядительный акт, предусматривающий комплекс мероприятий, обеспечивающих оплату за потребленную электроэнергию и погашению задолженности.

Об этом сообщает сайт КМ.