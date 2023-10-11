МЧС АБХАЗИИ ВЕДЕТ ПОИСК ЖИТЕЛЯ СЕЛА ОТХАРА
Новости Среда, 11 октября 2023 19:06
Сухум. 11 октября 2023. Абхазия-Информ. Сотрудники ПСО МЧС Абхазии ведут поиски Сичинава Нури, 56 лет, жителя села Отхара, Гудаутского района, пропавшего в горах. Поисковая группа выдвинулись на поиски в 04 часа 05 минут.
Сотрудники МЧС вместе с министром, Львом Квициния, совершили облет территории поиска, однако пока безрезультатно.
Сложные погодные условия в горах затрудняют поисковую операцию, однако она продолжается.
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