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Абхазия Информ

МЧС АБХАЗИИ ВЕДЕТ ПОИСК ЖИТЕЛЯ СЕЛА ОТХАРА

Новости Среда, 11 октября 2023 19:06
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МЧС АБХАЗИИ ВЕДЕТ ПОИСК ЖИТЕЛЯ СЕЛА ОТХАРА

Сухум. 11 октября 2023. Абхазия-Информ. Сотрудники ПСО МЧС Абхазии ведут поиски Сичинава Нури, 56 лет, жителя села Отхара, Гудаутского района, пропавшего в горах. Поисковая группа выдвинулись на поиски в 04 часа 05 минут.

Сотрудники МЧС вместе с министром, Львом Квициния, совершили облет территории поиска, однако пока безрезультатно.

Сложные погодные условия в горах затрудняют поисковую операцию, однако она продолжается.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Среда, 11 октября 2023 19:09

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