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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ВЫСОКО ОЦЕНИЛ ПОТЕНЦИАЛ БАШКИРИИ

Новости Среда, 11 октября 2023 19:09
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ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ВЫСОКО ОЦЕНИЛ ПОТЕНЦИАЛ БАШКИРИИ

Сухум. 11 октября 2023. Абхазия-Информ. «Ваша республика очень развита, мы здесь имеем несколько точек соприкосновения, есть чем обменяться», – сказал президент Абхазии Аслан Бжания, отвечая на вопросы журналистов во время пресс-подхода.

«Сегодня Радий Фаритович рассказывал о том, что по программе «Башкирское долголетие», которая реализуется в республике, первые 50 человек поехали отдыхать к нам в Абхазию. И, конечно же, другие направления тоже будут развиваться, потому как это выгодно, очень интересно и народу Абхазии, и жителям вашей замечательной республики. Конечно же, есть определенные, скажем так, сложности, но мы этих сложностей не боимся, будем их преодолевать и дальше, будем находить точки соприкосновения именно для реализации экономических проектов.

Поделюсь своими впечатлениями по поводу вашей республики. Это не просто дань моде и не просто красивые слова – Башкортостан занимает достойное место среди субъектов Российской Федерации. Республика в экономическом плане состоялась, она имеет огромный потенциал. Этот потенциал с каждым годом раскрывается. Уровень жизни виден. Ваш город, возможно, так немодно говорить, современный, динамичный. Как раньше было принято говорить – европейский город. Это всё благодаря тому, что правильно расставлены акценты. Когда руководители могут выделить главное, люди работают над этим. Поэтому виден этот большой подъём. Нужно и дальше идти в таком же духе. Лично на меня ваша республика производит очень приятное впечатление во всех отношениях. Все сферы: спорт, наука, культура, отрасли экономики – всё хорошо. Дай бог, чтобы было ещё лучше», – сказал Аслан Бжания.

Прочитано 14 раз Последнее изменение Среда, 11 октября 2023 20:13

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