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Абхазия Информ

О ПРИЗЫВЕ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

Новости Четверг, 12 октября 2023 19:29
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О ПРИЗЫВЕ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

Сухум. 12 октября 2023. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб подписал Распоряжение «О призыве в октябре – декабре 2023 года на военную службу граждан Республики Абхазия».

В соответствии с распоряжением, Минобороны РА поручается:

– обеспечить призыв в октябре – декабре 2023 года на военную службу граждан Республики Абхазия в ВС РА;

– осуществлять общее руководство и контроль за проведением мероприятий, связанных с призывом на военную службу граждан Республики Абхазия;

– в течение 15 дней с даты окончания призыва представить в Кабинет Министров информацию об итогах призыва в октябре – декабре 2023 года на военную службу.

Администрациям г. Сухум и районов Республики Абхазия предписано:

– создать призывные комиссии в соответствии с требованиями Закона Республики Абхазия от 6 мая 2014 года No3498-c-V «О воинской обязанности и военной службе»;

– обеспечить призывные комиссии необходимой территорией, помещениями, имуществом, транспортом и ГСМ, а также доставку призывников на республиканский сборный пункт;

– обязать глав администраций сел и поселков, других ответственных за военно-учебную работу лиц осуществить оповещение и явку призывников на заседания районных призывных комиссий и призывной комиссии г. Сухум.

МВД РА должно будет:

– выделить в состав республиканской, районных призывных комиссий и призывной комиссии г. Сухум представителей для проведения мероприятий, связанных с. призывом на военную службу граждан Республики Абхазия;

– принять меры по розыску лиц, уклоняющихся от призыва на военную службу.

Министерство здравоохранения должно:

– выделить в состав республиканской, районных призывных комиссий и призывной комиссии г. Сухум врачей-специалистов для проведения медицинского освидетельствования призывников;

– при отсутствии необходимых врачей-специалистов в районе привлечь для работы в состав призывных комиссий специалистов из других районов и (или) г. Сухум;

– обеспечить условия для проведения рентгенологических, флюорографических лабораторных исследований районными призывными комиссиями и призывной комиссией г. Сухум. На период проведения республиканской медицинской комиссии предоставить передвижной флюорограф;

– совместно с Минобороны обеспечить призывные комиссии необходимыми средствами защиты от коронавирусной инфекции COVID-19;

– совместно с Военным комиссариатом РА, врачами-специалистами по освидетельствованию призывного контингента провести заседание по вопросу противодействия коронавирусной инфекции COVID-19 в ходе призывной кампании.

Министерству просвещения поручается:

– выделить в состав республиканской, районных призывных комиссий и призывной комиссии г. Сухум представителей для проведения мероприятий, связанных с призывом на военную службу;

– принять меры по обеспечению явки граждан, обучающихся в образовательных учреждениях Абхазии, на призывной пункт и предоставлению ими документов, необходимых для подтверждения права на получение отсрочки от призыва.

Государственным СМИ поручается освещать ход призыва в октябре – декабре 2023 года на военную службу.

Контроль за исполнением Распоряжения возложен на Минобороны.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 12 октября 2023 19:46

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