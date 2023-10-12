 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

АСЛАН АВИДЗБА: МЫ ДОЛЖНЫ ИСХОДИТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ИЗ СВОИХ СОЮЗНИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
сентября 29 2023

АСЛАН АВИДЗБА: МЫ ДОЛЖНЫ ИСХОДИТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ИЗ СВОИХ СОЮЗНИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Сухум. 29 сентября 2023. Абхазия-Информ. «Ситуация с Карабахом показала, как маленькая республика, просуществовавшая 30 лет,…
АБХАЗИИ НУЖНЫ 20 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ
августа 02 2023
АБХАЗИИ НУЖНЫ 20 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ
ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАЗРЕШИТ ПРОДАЖУ АПАРТАМЕНТОВ, МИТИНГОВ НЕ БУДЕТ – МНЕНИЕ
июля 27 2023
ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАЗРЕШИТ ПРОДАЖУ АПАРТАМЕНТОВ, МИТИНГОВ НЕ БУДЕТ – МНЕНИЕ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Октябрь 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ТАМИЛА МЕРЦХУЛАВА: ЖЕНЩИНЫ АКТИВНО ВЛИЯЮТ НА РАЗВИТИЕ НАШЕЙ СТРАНЫ

Новости Четверг, 12 октября 2023 19:26
Оцените материал
(0 голосов)
ТАМИЛА МЕРЦХУЛАВА: ЖЕНЩИНЫ АКТИВНО ВЛИЯЮТ НА РАЗВИТИЕ НАШЕЙ СТРАНЫ

Сухум. 12 октября 2023. Абхазия-Информ. Президент Торгово-промышленной палаты Абхазии Тамила Мерцхулава в качестве спикера выступила на круглом столе на тему «Роль ТПП в поддержке малого и среднего предпринимательства. Женское предпринимательство – как ключевой драйвер инклюзивного и жизнеспособного роста». В нем принимают участие женщины – представители власти, профильных организаций регионов РФ, посольств зарубежных дружественных стран, эксперты, общественные деятели и др.

Президент ТПП рассказала о роли женщин в абхазском обществе и о том, как Торгово-промышленная палата поддерживает развитие женского предпринимательства в стране.

По словам Тамилы Мерцхулава, роль женщин в Абхазии неоспорима и динамично меняется с течением времени.

«Наши женщины занимают ключевые должности в государственных и общественных структурах, и общество все больше осознает полезность и значимость их присутствия в различных сферах, а также в бизнесе. В республике имеется значительное количество успешных бизнес-леди, которые достигли впечатляющих результатов. Они не только преуспели в своих предпринимательских усилиях, но и активно влияют на развитие нашей страны», – подчеркнула президент ТПП.

Тамила Мерцхулава сообщила, что при содействии и патронажем Торгово-промышленной палаты создана Ассоциация женщин-предпринимателей Абхазии, в которую входят женщины разного возраста. Кроме того, палата представляет разнообразные программы для поддержки женского предпринимательства в области образования и развития навыков, организации тренингов и консультаций. Чтобы создать благоприятные условия для женского предпринимательства в нашей стране, палата активно сотрудничает с представителями бизнес-сообщества и международными организациями.

«Участие женщин в развитии экономики нашего государства, не только способствуют ее устойчивому росту, но и приносят ощутимую пользу обществу в целом», – считает президент ТПП.

***

Бизнес-площадка «Женщина третьего тысячелетия» – это платформа для представления и продвижения женщин предпринимателей малого и среднего бизнеса, которая объединяет женщин бизнеса разных стран и конфессий, оказывая позитивное влияние на укрепление женского движения в России и взаимодействие между женщинами России, Европы и Азии.

Основная цель мероприятия – объединение женщин-предпринимателей малого и среднего бизнеса для расширения межрегионального и международного сотрудничества, направленное на развитие их профессионального, социального и культурного уровня, а также для представления и защиты общих интересов.

Прочитано 6 раз

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЗАСЕДАНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОМИТЕТА О ПРИЗЫВЕ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.