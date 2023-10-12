ТАМИЛА МЕРЦХУЛАВА: ЖЕНЩИНЫ АКТИВНО ВЛИЯЮТ НА РАЗВИТИЕ НАШЕЙ СТРАНЫ

Сухум. 12 октября 2023. Абхазия-Информ. Президент Торгово-промышленной палаты Абхазии Тамила Мерцхулава в качестве спикера выступила на круглом столе на тему «Роль ТПП в поддержке малого и среднего предпринимательства. Женское предпринимательство – как ключевой драйвер инклюзивного и жизнеспособного роста». В нем принимают участие женщины – представители власти, профильных организаций регионов РФ, посольств зарубежных дружественных стран, эксперты, общественные деятели и др.

Президент ТПП рассказала о роли женщин в абхазском обществе и о том, как Торгово-промышленная палата поддерживает развитие женского предпринимательства в стране.

По словам Тамилы Мерцхулава, роль женщин в Абхазии неоспорима и динамично меняется с течением времени.

«Наши женщины занимают ключевые должности в государственных и общественных структурах, и общество все больше осознает полезность и значимость их присутствия в различных сферах, а также в бизнесе. В республике имеется значительное количество успешных бизнес-леди, которые достигли впечатляющих результатов. Они не только преуспели в своих предпринимательских усилиях, но и активно влияют на развитие нашей страны», – подчеркнула президент ТПП.

Тамила Мерцхулава сообщила, что при содействии и патронажем Торгово-промышленной палаты создана Ассоциация женщин-предпринимателей Абхазии, в которую входят женщины разного возраста. Кроме того, палата представляет разнообразные программы для поддержки женского предпринимательства в области образования и развития навыков, организации тренингов и консультаций. Чтобы создать благоприятные условия для женского предпринимательства в нашей стране, палата активно сотрудничает с представителями бизнес-сообщества и международными организациями.

«Участие женщин в развитии экономики нашего государства, не только способствуют ее устойчивому росту, но и приносят ощутимую пользу обществу в целом», – считает президент ТПП.

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Бизнес-площадка «Женщина третьего тысячелетия» – это платформа для представления и продвижения женщин предпринимателей малого и среднего бизнеса, которая объединяет женщин бизнеса разных стран и конфессий, оказывая позитивное влияние на укрепление женского движения в России и взаимодействие между женщинами России, Европы и Азии.

Основная цель мероприятия – объединение женщин-предпринимателей малого и среднего бизнеса для расширения межрегионального и международного сотрудничества, направленное на развитие их профессионального, социального и культурного уровня, а также для представления и защиты общих интересов.