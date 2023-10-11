ЗАСЕДАНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОМИТЕТА

Сухум. 11 октября 2023. Абхазия-Информ. В Парламенте состоялось заседание Комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками.

Был рассмотрен проект закона Республики Абхазия «О ратификации Протокола к Соглашению между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о софинансировании расходов на поэтапное повышение материально-технического обеспечения органов внутренних дел Республики Абхазия, денежного довольствия и социальных гарантий работников органов внутренних дел Республики Абхазия от 23 октября 2020 года».