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Абхазия Информ

ЗАСЕДАНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОМИТЕТА

Новости Среда, 11 октября 2023 23:32
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ЗАСЕДАНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОМИТЕТА

Сухум. 11 октября 2023. Абхазия-Информ. В Парламенте состоялось заседание Комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками.

Был рассмотрен проект закона Республики Абхазия «О ратификации Протокола к Соглашению между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о софинансировании расходов на поэтапное повышение материально-технического обеспечения органов внутренних дел Республики Абхазия, денежного довольствия и социальных гарантий работников органов внутренних дел Республики Абхазия от 23 октября 2020 года».

В его обсуждении принял участие главный советник министра внутренних дел Инал Маршания.

Протокол к данному Соглашению, рассчитанный на продление его действия, был подписан в Москве 25 августа 2023 года. Действие Соглашения продлевается на срок до 31 декабря 2025 года.

По итогам рассмотрения данного вопроса члены Комитета приняли решение рекомендовать Парламенту на ближайшем заседании сессии принять законопроект.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Среда, 11 октября 2023 23:34

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