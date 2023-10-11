 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

АСЛАН АВИДЗБА: МЫ ДОЛЖНЫ ИСХОДИТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ИЗ СВОИХ СОЮЗНИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
сентября 29 2023

АСЛАН АВИДЗБА: МЫ ДОЛЖНЫ ИСХОДИТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ИЗ СВОИХ СОЮЗНИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Сухум. 29 сентября 2023. Абхазия-Информ. «Ситуация с Карабахом показала, как маленькая республика, просуществовавшая 30 лет,…
АБХАЗИИ НУЖНЫ 20 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ
августа 02 2023
АБХАЗИИ НУЖНЫ 20 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ
ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАЗРЕШИТ ПРОДАЖУ АПАРТАМЕНТОВ, МИТИНГОВ НЕ БУДЕТ – МНЕНИЕ
июля 27 2023
ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАЗРЕШИТ ПРОДАЖУ АПАРТАМЕНТОВ, МИТИНГОВ НЕ БУДЕТ – МНЕНИЕ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Октябрь 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ОБНОВЛЕННЫЙ САД ИМЕНИ АКСАКОВА В УФЕ СТАЛ ПОДАРКОМ ЖИТЕЛЯМ КО ДНЮ РЕСПУБЛИКИ

Новости Среда, 11 октября 2023 23:29
Оцените материал
(0 голосов)
ОБНОВЛЕННЫЙ САД ИМЕНИ АКСАКОВА В УФЕ СТАЛ ПОДАРКОМ ЖИТЕЛЯМ КО ДНЮ РЕСПУБЛИКИ

Сухум. 11 октября 2023. Абхазия-Информ. В Уфе состоялась церемония открытия обновленного сада имени Сергея Аксакова, в которой приняли участие глава Башкортостана Радий Хабиров и президент Абхазии Аслан Бжания. Согласно сообщению пресс-службы главы РБ, общественное пространство начали благоустраивать в апреле 2023 года в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Сад имени Аксакова, являющийся памятником культурного наследия, был сохранен при проектировании обновленного облика. Архитекторы сохранили исторические зоны и объекты территории, включая элементы входной группы с колоннадой, которые были отправлены на реставрацию и восстановлены в первоначальном виде. Также была построена новая входная группа. Сад был разделен на несколько функциональных зон, включая историческую аллею, летний амфитеатр, литературную гостиную, событийную площадку, детский игровой комплекс и открытую библиотеку.

В ходе благоустройства сада были модернизированы инженерные коммуникации, обустроены дорожки, установлены малые архитектурные формы и проведено озеленение территории. Важно отметить, что были сохранены ценные деревья, в том числе старейшая лиственница, растущая с 1834 года, которая была выделена архитектурной подсветкой. Также был проведен ряд работ по очистке пруда от мусора и водорослей, а берег водоема был благоустроен.

После осмотра тематических зон сада имени Аксакова, глава Башкортостана и президент Абхазии посетили литературную гостиную, где они ознакомились с выставкой произведений знаменитого писателя и сделали записи в книге почетных гостей.

В своем выступлении Радий Хабиров поздравил уфимцев и гостей города с открытием обновленного сада, отметив его красоту и связь с именем Сергея Тимофеевича Аксакова. Он также поблагодарил проектировщиков и строителей за выполненные работы и пожелал всем жителям света, тепла и добра.

Таким образом, открытие обновленного сада имени Сергея Аксакова стало подарком жителям Уфы ко Дню Республики, а также важным шагом в развитии комфортной городской среды.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 11 октября 2023 23:31

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ВООРУЖЕННЫМ СИЛАМ АБХАЗИИ – 31 ГОД ЗАСЕДАНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОМИТЕТА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.