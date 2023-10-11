ОБНОВЛЕННЫЙ САД ИМЕНИ АКСАКОВА В УФЕ СТАЛ ПОДАРКОМ ЖИТЕЛЯМ КО ДНЮ РЕСПУБЛИКИ

Сухум. 11 октября 2023. Абхазия-Информ. В Уфе состоялась церемония открытия обновленного сада имени Сергея Аксакова, в которой приняли участие глава Башкортостана Радий Хабиров и президент Абхазии Аслан Бжания. Согласно сообщению пресс-службы главы РБ, общественное пространство начали благоустраивать в апреле 2023 года в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Сад имени Аксакова, являющийся памятником культурного наследия, был сохранен при проектировании обновленного облика. Архитекторы сохранили исторические зоны и объекты территории, включая элементы входной группы с колоннадой, которые были отправлены на реставрацию и восстановлены в первоначальном виде. Также была построена новая входная группа. Сад был разделен на несколько функциональных зон, включая историческую аллею, летний амфитеатр, литературную гостиную, событийную площадку, детский игровой комплекс и открытую библиотеку.

В ходе благоустройства сада были модернизированы инженерные коммуникации, обустроены дорожки, установлены малые архитектурные формы и проведено озеленение территории. Важно отметить, что были сохранены ценные деревья, в том числе старейшая лиственница, растущая с 1834 года, которая была выделена архитектурной подсветкой. Также был проведен ряд работ по очистке пруда от мусора и водорослей, а берег водоема был благоустроен.

После осмотра тематических зон сада имени Аксакова, глава Башкортостана и президент Абхазии посетили литературную гостиную, где они ознакомились с выставкой произведений знаменитого писателя и сделали записи в книге почетных гостей.

В своем выступлении Радий Хабиров поздравил уфимцев и гостей города с открытием обновленного сада, отметив его красоту и связь с именем Сергея Тимофеевича Аксакова. Он также поблагодарил проектировщиков и строителей за выполненные работы и пожелал всем жителям света, тепла и добра.

Таким образом, открытие обновленного сада имени Сергея Аксакова стало подарком жителям Уфы ко Дню Республики, а также важным шагом в развитии комфортной городской среды.