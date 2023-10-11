ВООРУЖЕННЫМ СИЛАМ АБХАЗИИ – 31 ГОД

Сухум. 11 октября 2023. Абхазия-Информ. В Министерстве обороны прошло торжественное собрание по случаю 31-й годовщины со дня образования оборонного ведомства Абхазии. Участие в мероприятии приняли вице-президент Бадра Гунба, секретарь Совета безопасности Сергей Шамба, председатель комитета по обороне и национальной безопасности Парламента Темур Шергелия, вице-премьер – министр финансов Владимир Делба, заместитель председателя Союза ветеранов Великой Отечественной войны и труда Закан Нанба, ветераны Отечественной войны Народа Абхазии 1992-1993 гг., ветераны Вооруженных сил Республики Абхазия.

Открывая заседание, министр обороны, генерал-полковник Владимир Ануа подчеркнул: «Почётная обязанность каждого из нас – быть готовым посвятить себя, а если понадобиться отдать жизнь, за дальнейшее процветание дорогой всем нам Родины. В армии сегодня немало воинов, командиров, которые прошли огненную дорогу войны. Они своими ратными делами приумножают славу Вооруженных Сил. Высоким остается моральный дух армии, и это во многом, благодаря усилиям командиров. Абхазская армия прошла сложный путь становления».

Министр отметил, что среди приоритетов нашего международного военного сотрудничества особое место занимает Российская Федерация. МО намерено совершенствовать и развивать систему взаимодействия с частями и подразделениями Вооруженных сил РФ.

По словам Владимира Ануа, в настоящее время в Вооруженных силах проводятся мероприятия по созданию группировок войск, способных самостоятельно решать задачи, обеспечивать военную безопасность государства. Создается профессиональная армия, соответствующая самым высоким международным стандартам.

От имени главнокомандующего Вооруженными силами, президента Абхазии военнослужащих поздравил секретарь Совета безопасности Сергей Шамба.

«Мы уверенно смотрим в будущее, потому что знаем, что наша армия способна защитить наш народ, наше государство», – отметил он в своей речи.

С днем образования Вооруженных сил, с пожеланиями мира, благополучия и успехов в службе на благо Отечества, военнослужащих поздравили вице-президент Бадра Гунба, председатель комитета по обороне и национальной безопасности Темур Шергелия, заместитель председателя Союза ветеранов Великой Отечественной войны и труда Закан Нанба.

В рамках торжественного мероприятия, министр обороны вручил ведомственные медали «30 лет Победы» военнослужащим и бойцам, принимавшим непосредственное участие в боях за свободу и независимость Республики Абхазия, а также лицам, обеспечившим победу своей работой в тылу.

Вице-президент Бадра Гумба и вицк-премьер Владимир Делба были награждены медалями Министерства обороны «За поддержание мира».

В завершении мероприятия в актовом зале Министерства обороны выступили творческие коллективы Республики Абхазия.

В адрес министра обороны, по случаю 31-й годовщины образования Министерства обороны, Генерального штаба и Вооруженных Сил Республики Абхазия, от руководителей оборонных ведомств дружественных государств продолжают поступать поздравительные адреса.