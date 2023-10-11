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Абхазия Информ

В СУХУМЕ СОСТОИТСЯ ПЕРВЫЙ СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ ВАЛЕРИЯ МАЙРОМЯНА

Новости Среда, 11 октября 2023 19:18
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В СУХУМЕ СОСТОИТСЯ ПЕРВЫЙ СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ ВАЛЕРИЯ МАЙРОМЯНА

Сухум. 11 октября 2023. Абхазия-Информ. 13 октября в 19:00 на новой концертной площадке «Ruin Bar» (Руин бар) состоится первый сольный концерт абхазского хаус- и поп-певца из Гагры Валерия Майромяна. Много лет он выступает под творческим псевдонимом «BLIZKEY» (Близкей).

Артист уже успел «засветиться» на нескольких музыкальных проектах, в том числе и в Абхазии. В частности, Майромян начал свою певческую карьеру, участвуя в музыкальном проекте «Апсны Star». Авторы и продюсеры этого первого в Абхазии музыкального проекта Apsny Media Group («Нарты из Абхазии»).

Валерий Майромян также был участником музыкального реалити-шоу «Голос Армении», франшизы The Voice, показ которого проходил на телеканале Armenia TV.

Он успешно выступил на ежегодном музыкальном фестивале в Санкт-Петербурге Stereoleto в июне 2022.

Музыкант, автор, исполнитель Валерий Майромян сегодня живет и работает в Москве.

В российских СМИ, в том числе и на российском радио «Радио FM», отмечают певца из Абхазии, как одного из перспективных исполнителей в российской музыкальной среде.

«В 2022-м году у BLIZKEY уже огромный багаж треков, клипов, которые в СМИ характеризуют как «теплую и самобытную смесь саундов, сочетание классических приемов и этнических особенностей», – фрагмент статьи с «newsmgroup».

Из того, что чаще всего скачивают и слушают из его репертуара: «Алло», «Мама», «Все просто», «Девочка-зима», «Каждый»», – пишет один из популярных российских интернет-сайтов.

Этим летом певец написал новую песню «Про друзей»., посвященную своему отцу ветерану Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. Валерию Францевичу Майромяну и его боевым друзьям.

«Мы отметили 30 лет мира на нашей земле. Так совпало, что с выходом моей песни, в Армении снова начались военные действия, и прямо сейчас тысячи людей там остались без дома», – написал Валерий в своем Инстаграме, презентуя новую песню «Про друзей».

Генеральный спонсор первого сольника В. Майромяна в Сухуме сотовая компания «А-Мобайл».

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 11 октября 2023 19:37

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