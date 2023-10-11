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Абхазия Информ

ТАНКИСТЫ ЮВО В АБХАЗИИ УСПЕШНО ПОРАЗИЛИ БРОНЕТЕХНИКУ УСЛОВНОГО ПРОТИВНИКА

Новости Среда, 11 октября 2023 19:16
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ТАНКИСТЫ ЮВО В АБХАЗИИ УСПЕШНО ПОРАЗИЛИ БРОНЕТЕХНИКУ УСЛОВНОГО ПРОТИВНИКА

Сухум. 11 октября 2023. Абхазия-Информ. Военнослужащие военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Абхазии, успешно поразили бронетехнику условного противника из орудий танков Т-72Б3 на полигоне Майкопский в Адыгее.

В дневных и ночных условиях личный состав танковых подразделений выполнил боевые стрельбы штатными 125-мм снарядами с ходу по появляющимся и движущимся мишеням.

Мишени, имитирующие танки и бронетранспортеры условного противника появлялись на 60 секунд, что требовало от экипажей машин мгновенной реакции и точности при стрельбе. Поражение целей усложнялось постоянной сменой мишенной обстановки.

Кроме того, механики-водители выполнили упражнения по вождению танков на труднопроходимой местности с преодолением естественных и искусственных препятствий – оврагов, водоемов и завалов из бревен.

Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Среда, 11 октября 2023 19:18

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