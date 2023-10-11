ГЕРОИ КОМЕДИИ «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН» ЗАГОВОРИЛИ НА АБХАЗСКОМ ЯЗЫКЕ
Сухум. 11 октября 2023. Абхазия-Информ. Герои комедии «Как украсть миллион» заговорили на абхазском языке.
«Мы закончили дубляж двухсерийного цветного фильма «Как украсть миллион». Роли в фильме дублируют актеры Абхазского драмтеатра им. С. Чанба и Молодёжного театра – Роман Сабуа, Адгур Джения, Фрида Лейба, Гарик Аджинджал и другие», – сообщил «Апсныпресс» кинорежиссер Вячеслав Аблотия.
«Как украсть миллион» – комедийный фильм режиссёра Уильяма Уайлера. В главных ролях – Одри Хепберн и Питер О'Тул.
Фильм снят в 1966 году в кинокомпании World Wide Productions (США).