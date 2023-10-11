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Абхазия Информ

ГЕРОИ КОМЕДИИ «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН» ЗАГОВОРИЛИ НА АБХАЗСКОМ ЯЗЫКЕ

Новости Среда, 11 октября 2023 19:13
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ГЕРОИ КОМЕДИИ «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН» ЗАГОВОРИЛИ НА АБХАЗСКОМ ЯЗЫКЕ

Сухум. 11 октября 2023. Абхазия-Информ. Герои комедии «Как украсть миллион» заговорили на абхазском языке.

«Мы закончили дубляж двухсерийного цветного фильма «Как украсть миллион». Роли в фильме дублируют актеры Абхазского драмтеатра им. С. Чанба и Молодёжного театра – Роман Сабуа, Адгур Джения, Фрида Лейба, Гарик Аджинджал и другие», – сообщил «Апсныпресс» кинорежиссер Вячеслав Аблотия.

«Как украсть миллион» – комедийный фильм режиссёра Уильяма Уайлера. В главных ролях – Одри Хепберн и Питер О'Тул.

Фильм снят в 1966 году в кинокомпании World Wide Productions (США).

Прочитано 11 раз Последнее изменение Среда, 11 октября 2023 19:15

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