Сухум. 12 октября 2023. Абхазия-Информ. 11 октября отмечается Международный день девочек (International Day of the Girl Child), который был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2011 года (резолюция 66/170) в знак признания прав девочек. Эта дата призывает сосредоточить внимание на необходимости решения проблем, с которыми сталкиваются девочки во всем мире, и поощрять расширение прав и возможностей девочек и осуществление их прав.

Детский фонд Абхазии провел круглый стол, по проблемам девочек подросткового возраста в «Центре Проспект».

В дискуссии участвовали представители Детского фонда, Центра гуманитарных программ, АЖА, Панорама, БО «Киараз», психологи, педагоги, врачи, социальные работники и т.д. В круглом столе также участвовали депутат Парламента Абхазии Леонид Лакербая, Уполномоченный по правам ребенка Кама Джинджолия Уполномоченный по правам человека Анас Кишмария, глава офиса ООН женщины Абхазии Амина Хагба.

Председатель ДФА Асида Ломия рассказала историю учреждения международного Дня девочек, о проблемах, которые имеют место в абхазском обществе в отношении девочек, женщин, о фактах дискриминации женщин в Абхазии.

По словам Ломия, в течение нескольких месяцев известны четыре случая развратных действий в отношении несовершеннолетних.

Директор Детского Фонда Абхазии вновь подняла вопрос создания Кризисного центра для детей в трудной жизненной ситуации, среди которых есть и девочки – подростки, а в перспективе и специального ведомства, которое занималось бы вопросами детей.

«У нас есть Международный день женщин 8 марта, но в мире в 2011 году учредили День девочек. Это сделано для привлечения внимания к актуальным проблемам девочек, которые, к сожалению, есть по всему миру. Если дети – самое уязвимая категория населения, то девочки, в отличии от мальчиков – наиболее уязвимые, потому что им сложно защитить себя.

Не исключаю и фактов дискриминации женщин в абхазском обществе, на которые надо реагировать и стараться искоренять это явление всеми возможными способами», – отметила Асида Ломиа.

На встрече говорилось, что женщина издревле занимала важное место в абхазском обществе. Для абхазов слово «ан» священно, так как означает «мать». Это слово сочетает в себе неиссякаемый источник бессмертия, огня и тепла. Сатаней-Гуаша (одна из главных персонажей абхазского эпоса) является родоначальницей и главой рода, устроительницей домашнего очага. Одной из древнейших богинь у абхазов являлась Атана – богиня мудрости и знаний. Абхазские женщины всегда почитались в обществе.

Что же происходит сегодня в некоторых абхазских семьях, где избиение жены мужчиной считается нормой. Есть факты всех видов насилия в отношении жен, сестер, дочерей. Сегодня женщины в основном работают в школах, вузах, в различных государственных учреждениях, но в руководстве страной их не много. Они всегда на вторых ролях. В парламенте всего только две женщины и одна женщина в Горсобрании Сухума.

В нашем обществе в последнее время поменялись ценности, которые привели к такой картине. Но речь сегодня не о квотировании женщин во власти, проблема в необходимости профилактики агрессии в отношении девочек, которые вырастут и станут женщинами. Проблема в необходимости создания условий и формирования атмосферы в обществе, где отношение к девочкам и женщинам было бы более гуманным и трепетным. Поскольку психологическая и физическая травма, полученная в детстве отражается на всей последующей жизни. А женщина, это в первую очередь, хранительница семейного очага, любящая мать и соратница мужа…

Модератор круглого стола, содиректор СДЮ Аида Ладария, обозначила самой главной проблемой абхазского общества – замалчивание проблем. Исходя из своей практики работы с детьми в СДЮ, которому уже 25 лет, Аида Ладария рассказала, о том, как меняется мировоззрение детей.

Она говорила и о том, как в абхазском обществе замалчиваются темы насилия, жесткого обращения с детьми со стороны взрослых или сверстников. Эти темы и поднимаются представителями гражданского общества.

Аида Ладария считает, что главная задача – это суметь открыть дискуссию на эту тему в обществе, постараться не замалчивать, не закрывать глаза на существующие проблемы, говорить о них открыто. Только такими действиями можно найти путь решения любой проблемы.

Аида Ладария подчеркнула, что подростковый возраст – это не просто возраст, это возраст перемен.

«Самое удивительное, что мы же все были подростками, но мы забыли об этом. Наверное, поэтому у нас возникает очень много проблем на родительском и преподавательском уровне, и надо разобраться почему это происходит», – подчеркнула Аида Ладария.

Она считает, что проблема в том, что взрослые не хотят считаться с подростками, не видят или не замечают подростковые проблемы.

Она обратила внимание участников дискуссии, на то, что в мире, в последнее время есть понимание необходимости сотрудничества с подростками.

«Только взаимодействие может дать положительный результат. Что закладывается в детстве, потом влияет в будущее ребенка», – подчеркнула Аида Ладария.

Она еще раз отметила, что нежелание признать факты домашнего насилия и дискриминации со стороны большей части абхазского обществе губительно отражаются на будущем поколении. Если вернуться к истории абхазского народа, то Мать у абхазов, всегда была на пьедестале и почитаема, ее роль была велика в традиционном абхазском обществе.

«Так давайте говорить о том, почему сегодня это уходит? Мы с вами прекрасно понимаем, что ответственные родители – это очень важно, что ребенок воспитывается дома на примере старших. Но и задача общества тоже очень серьезная. Если мы все будем взаимодействовать, то вырастим нормальное поколение и мальчиков, и девочек. Как это делать? Надо обращать внимание на те проблемы, которые существуют сегодня, не замалчивать их и искать пути их решения», – подчеркнула Аида Ладария.

По ее словам, 25-летний опыт работы СДЮ показал насколько, на самом деле и как меняется мировоззрение у детей, как меняется отношение к общепринятым человеческим ценностям. Наблюдаются очень серьезные «психологические ножницы»: во время бесед с подростками об общечеловеческих ценностях, которые направлены на развитие духовности, свободы, равенства между всеми членами общества, а они говорят, что это просто слова.

По мнению большинства взрослых и детей, в современном обществе выживания, есть только одна правда – сила и деньги, неважно как заработанные. Подростковый возраст очень важен, поскольку именно в этом возрасте формируется будущая личности. Ребенок стоит на распутье: как жить дальше, как получить образование, работать, как быть успешным, богатым? Все хотят жить красиво, путешествовать, модно одеваться, ездить на шикарной машине. Для всего этого нужны деньги, а как их зарабатывать и каким способом? Эти вопросы весьма актуальны перед подростками, которые видят массу примеров вокруг. «Моя мама уважает воров, но она не хочет, чтобы я стал вором», процитировала одного подростка Аида Ладария. Как быть, как влиять, когда у ребенка формируется такое мировоззрение м оно существует в обществе.

Вместе с тем Аида Ладария подчеркнула, что в обществе все же есть понимание необходимости учить детей критическому мышлению. Важность развития такого мышления у детей, не должно пугать взрослых, поскольку дети – подростки смогут научиться разбираться в потоке информации, в повседневной жизни, что в дальнейшем поможет сделать свой правильный выбор судьбы.

Ладария обозначила возрастные особенности подростков: физические и эмоциональные изменения, гормональное формирование, изменение поведения (курение, алкоголь, наркотики), трудности с обучением, проблемы со здоровьем, психологическая неустойчивость, первая любовь, ранние отношения, венерические заболевания и др.

Также в своем выступлении Аида Ладария подчеркнула серьезную проблему, которой не было в абхазском обществе ранее – рост числа ранних браков в одном из районов Абхазии.

Уполномоченная по правам ребенка Мактина Джинджолия рассказала о своем опыте работы с 2021 года. Она констатировала, что в Абхазии к сожалению, встречаются все виды насилия, которые есть во всем мире.

«Девочки подросткового возраста Абхазии подвергаются не только психологическому, физическому насилию, есть и экономическое насилие со стороны родителей, когда они даже имея возможности, не предоставляют тех благ, тех условий, которые необходимым девочкам». – подчеркнула детский омбудсмен.

В Абхазии часто встречаются факты булинга-травли в отношении девочек. Джинджолия считает, что взрослые, в силу незнания и нежелания замечать изменений в развитии подростка, способствуют и провоцируют негативные явления. Существует буллинг со стороны учителей, которые также не хотят понимать особенности подросткового взросления.

Омбудсмен обратила внимание на то, как девочки становятся жертвами насилия не только со стороны посторонних людей, но и близких членов семьи, родственников.

«Это самые чувствительные темы. Еще есть одна проблема, когда есть насилие над девочкой, она всегда рассматривается не как жертва, а как виновница происшедшего. Когда начинаешь копать глубже, то выясняется, что родители не проявили должную заботу, не проследили, не исполняли свои обязательства в отношении своих детей. Эта взаимосвязь хорошо прослеживается», – отметила правозащитница.

По мнению омбудсмена, проблема не только не в непросвещенности, а также существующих традиционных правилах поведения и общежития.

«Наверное надо не замалчивать проблему, особенно в таком традиционном обществе, как наше», – считает Джинджолия.

Она вновь подняла необходимость создания Кризисного центра, ссылаясь на случай с девочкой, испытавшей серьезное насилие со стороны родственника. Однако давление родственников и осуждение со стороны знакомых осложнило ситуацию. Девочку пришлось вывезти в Кризисный центр другой страны.

«Самое страшное, что мы научились уходить от проблемы», – заявила в продолжение темы Уполномоченная по правам человека Абхазии Анас Кишмария. Она обратила внимание на то, как члены семьи насильника стараются всеми способами «обелить» своего близкого родственника.

В дискуссии также участвовали врач-психиатр Гванца Мачавариани, директор ЦГП Арда Инал-ипа, содиректор ЦГП Лиана Кварчелия, глава проектного офиса ООН женщины Абхазии Амина Хагба, сотрудник Соцслужбы Шазина Квициния, психолог ДФА Анна Торгашева, психолог «Панорама» Элана Кортуа, директор Благотворительного Фонда «Киараз» Кама Гопия, врач акушер-гинеколог Виктория Воробьева и другие.

Депутат Парламента Абхазии, член комитета по социальной политике, Леонид Лакербая, приняв к сведению озвученными на круглом столе проблемы, заявил, что ошарашен фактами.

Он рассказал, что на заседании Парламента, где рассматривался вопрос амнистии, объявленной к 30-летию Победы, никто из депутатов не допустил даже мысли об освобождении тех, кто находится в местах лишения свободы за насилие.

«Это показатель того, что общество все же в целом осуждает насилие», – заметил депутат. Он согласен, что данные проблемы необходимо открыто обсуждать и это никоим образом не противоречит Апсуара, наоборот.

«Апсуара не догма, это отговорка… Кончились времена, когда в нашем традиционном абхазском обществе открыто спрашивали чей ты сын или дочь. Времена поменялись, меняется и общество, сегодня главное кто «я». Думаю, можно такие темы обсуждать открыто», – сказал Леонид Лакербая.

Депутат Парламента предложил всем участникам круглого стола, четко сформулировать и представить конкретные предложения, по столь серьезной проблематике в профильный комитет Парламента Абхазии, для дальнейшего его обсуждения среди законодателей.

Круглый стол организован ДФА в рамках проекта «Расширение прав и возможностей девочек – подростков через ознакомление с правами и навыками для их развития и лучшего будущего».

Проект поддержан Евросоюзом и ПРООН.

Материал подготовила Индира Барциц.