НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА
Новости Четверг, 12 октября 2023 21:00
Сухум. 12 октября 2023. Абхазия-Информ. Группой дознания Гудаутского РОВД возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.1 ст. 223 УК РА в отношении жителя Гулрыпшского района Кварчия Фарида Романовича 1992 г.р.
Мужчина хранил при себе наркотическое средство «мефедрон», которое было обнаружено и изъято в ходе его личного досмотра, проведённого в служебном порядке. Оперативные мероприятия провели сотрудники КПМ «Мюссера» МВД РА. Сам же гражданин пребывал в состоянии наркотического опьянения аналогичным средством.
Расследование продолжается, Фарид Кварчия отпущен под подписку о невыезде.
Об этом сообщает сай МВД.