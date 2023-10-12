НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА

Мужчина хранил при себе наркотическое средство «мефедрон», которое было обнаружено и изъято в ходе его личного досмотра, проведённого в служебном порядке. Оперативные мероприятия провели сотрудники КПМ «Мюссера» МВД РА. Сам же гражданин пребывал в состоянии наркотического опьянения аналогичным средством.

Расследование продолжается, Фарид Кварчия отпущен под подписку о невыезде.

Об этом сообщает сай МВД.