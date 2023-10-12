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Абхазия Информ

НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА

Новости Четверг, 12 октября 2023 21:00
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НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА

Сухум. 12 октября 2023. Абхазия-Информ. Группой дознания Гудаутского РОВД возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.1 ст. 223 УК РА в отношении жителя Гулрыпшского района Кварчия Фарида Романовича 1992 г.р.

Мужчина хранил при себе наркотическое средство «мефедрон», которое было обнаружено и изъято в ходе его личного досмотра, проведённого в служебном порядке. Оперативные мероприятия провели сотрудники КПМ «Мюссера» МВД РА. Сам же гражданин пребывал в состоянии наркотического опьянения аналогичным средством.

Расследование продолжается, Фарид Кварчия отпущен под подписку о невыезде.

Об этом сообщает сай МВД.

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