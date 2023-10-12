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Абхазия Информ

ВИНОДЕЛЫ И ВИНОГРАДАРИ РЕСПУБЛИКИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ТРЕНИНГ-СЕМИНАРЕ

Новости Четверг, 12 октября 2023 21:17
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ВИНОДЕЛЫ И ВИНОГРАДАРИ РЕСПУБЛИКИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ТРЕНИНГ-СЕМИНАРЕ

Сухум. 12 октября 2023. Абхазия-Информ. Ассоциация виноделов и виноградарей Абхазии создает первый питомник для выращивания абхазских автохтонных сортов винограда. Об этом «Абхазия-Информ» сообщила креативный директор Ассоциации Абхазии Лаура Тарнава.

Сегодня в Сухумском бизнес-центре «Эверест» проектный офис Продовльственной и сельскохозяйственной организации (ФАО ООН) в рамках программы «Устойчивое виноградарство и защита эндемичных сортов в Абхазии» провели однодневный очередной тренинг-семинар для виноделов и виноградарей республики. Для проведения тренинга уже второй раз был приглашен специалист международного уровня Жан Филипп Роби.

Он является профессором и следователем в Бордо Сайнес Агро и ISVV (Научном институте виноградарства и вина Бордо) с 1998 года и преподает виноградарство по системе обучения и адаптации растительного материала к педоклимату, включая экономический аспект.

«Помимо теоретических занятий, мы выезжали также на виноградники, расположенные в разных районах Абхазии. Мы получаем нужные ценные знания для наших виноделов и виноградарей», – отметила Лаура Тарнава.

В тренингах могут участвовать все желающие и не только те, кто профессионально занимается виноградарством, но и граждане планирующие серьезно заняться производством вина, создавая небольшие предприятия. Организаторы тренингов приглашают всех, у кого есть интерес к энологии – науке о вине.  

Для нас очень важен проект по созданию питомника сортов эндемиков винограда. К сожалению, в Абхазии сохранилось мало настоящих древних сортов винограда. Эксперты Ассоциации покупают у местного населения материал, для дальнейшей его посадки, колировки и разведения. Питомник виноградных саженцев находится в районе р. Гумиста (Сухумский район). Прежде чем посадочный материал будет отобран для посадки в питомник, его изучают исследуют на предмет грибковых заболеваний (филлоксеров), а также проведут анализ на автохтонность. К сожалению, многие предложенные лозы, оказались не только не старинными – абхазским, а наоборот французскими гибридами, завезёнными в Абхазию, еще до 1917 года ХХ века. И не все виды лоз смогли доказать свою принадлежность к тому или иному сорту.

В итоге абхазские специалисты вместе с ФАО создадут полевую коллекцию сортов и будут способствовать развитию методов выращивания посадочного материала. Ученые провели генетическую паспортизацию абхазских автохтонных сортов, подобрали методику контроля их заболеваемости и пути оздоровления с помощью молекулярно-генетических подходов.

Местные виноградари совместно с ФАО ООН планируют создать производство саженцев высшей категории качества, элитный материал, необходимый для закладки безвирусных маточников абхазских автохтонных сортов.

Своими впечатлениями о тренингах с «Абхазия-Информ» поделился частный предприниматель – винодел Джон Арлава, владелец первой винодельни органического вина Абхазии «Дад». Он работает с виноградом сорта «Амлаху» в селе Калдахуара Гудаутского района.

«Для меня виноградарство, это не хобби, а образ жизни. Я занимаюсь виноградарством с 14 лет. Приучил меня к этому делу мой отец во время войны 1992-1993 гг. Когда шла война, нашим старшим было не до вина, и мне пришлось и собирать виноград, давить его и делать вино. Что касается семинаров, то на самом деле, нам интересно, мы каждый раз узнаем что-то новое», – сказал Джон Арлава.

Он рассказал, как в результате генетической экспертизы саженцев из Ачандары, специалисты в Швейцарии выяснили, что считавшийся древним абхазским сортом виноград, на самом деле оказался французским гибридом Боко Нуар (Baco noir).

Это гибрид французского морозоустойчивого винного винограда.

Джон Арлавав рассказал о своей винодельне, где в год производят до четырех тысяч литров вина шести сортов.

Продукция винодельни «Дад» широко представлена в отделениях универмага «Сухум Маркет».

Прочитано 9 раз Последнее изменение Четверг, 12 октября 2023 21:19

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