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Абхазия Информ

ПРОЕКТНЫЙ ОФИС ФАО ООН ОРГАНИЗОВАЛ ТРЕНИНГИ ПО ВИНОГРАДАРСТВУ

Новости Четверг, 12 октября 2023 21:21
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ПРОЕКТНЫЙ ОФИС ФАО ООН ОРГАНИЗОВАЛ ТРЕНИНГИ ПО ВИНОГРАДАРСТВУ

Сухум. 12 октября 2023. Абхазия-Информ. 11 и 12 октября 2023 года в Сухуме проектным офисом ФАО ООН были организованы тренинги по виноградарству, целью которых являлось получение теоретических знаний и практических навыков в сохранении и устойчивом развитии эндемичных сортов винограда. Мероприятие собрало около 30 участников – представителей виноградарской отрасли, в том числе фермеров, и владельцев виноделен. Для проведения тренингов был приглашен эксперт международного уровня Жан Филипп Роби, который в настоящее время является вице-президентом Международного общества виноградарства и энологии.

Это уже второй визит в Абхазию эксперта такого уровня. Его профессиональная оценка и рекомендации вносят свой вклад в сохранение и размножение эндемичных сортов винограда, которые являются не только важной частью культурного наследия и терруара Абхазии, но обеспечивают генетическое разнообразие, необходимое для устойчивого развития виноградарской отрасли.

В ходе тренинга Жан-Филипп Роби читал лекции по таким важным темам, как уход за почвой и использование удобрений, определение даты сбора урожая для каждого сорта винограда и концепция терруара.

Структура мероприятия предусматривала практическую часть с выездом на виноградники в Эшеру, где эксперт смог более обширно рассказать об основных аспектах правильного ухода за виноградной лозой и ответить на вопросы участников.

Проведение тренингов стало возможным в рамках проекта «Устойчивое виноградарство и защита эндемичных сортов в Абхазии», реализуемого ФАО ООН совместно с Ассоциацией виноделов и виноградарей Абхазии при финансовой поддержке Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству (SDC).

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 12 октября 2023 21:24

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