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Абхазия Информ

ГОСТИ ИЗ БАШКОРТОСТАНА ПРИБЫЛИ В АБХАЗИЮ

Новости Четверг, 12 октября 2023 21:26
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ГОСТИ ИЗ БАШКОРТОСТАНА ПРИБЫЛИ В АБХАЗИЮ

Сухум. 12 октября 2023. Абхазия-Информ. Для пожилых жителей Республики Башкортостан запустили пилотный тур в Абхазию в рамках расширения географии проекта «Башкирское долголетие. Туризм». Ознакомительный тур запланирован для группы из 46 человек.

За пять дней своего пребывания в Абхазии «серебряные» туристы из Башкирии посетят озеро Рица, дачу Сталина, познакомятся с достопримечательностями Нового Афона и, конечно, отдохнут на побережье Черного моря.

Первую группу из Башкортостана сопровождал министр туризма Абхазии Теймураз Хишба.

Он отметил, что гости находятся в хорошем расположении духа и очень рады пребыванию в Абхазии.

«Мы успели показать гостям экоферму в Рицинском ущелье, историческую поляну Лыхнашта, и познакомили их с достопримечательностями Нового Афона», – сказал Хишба.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 12 октября 2023 21:30

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