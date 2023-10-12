В МОСКВЕ И СУХУМЕ ПРОЙДЕТ II МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОНКУРС АЛИСЫ ГИЦБА

Сухум. 12 октября 2023. Абхазия-Информ. II Международный музыкальный конкурс Алисы Гицба пройдет с 15 по 26 октября в Москве и Сухуме и будет посвящен 30-летию Независимости и 15-летию признания Независимости Республики Абхазия Российской Федерацией.

15 октября в Москве состоится Гала-концерт – открытие конкурса с участием лауреатов первых премий первого конкурса и членов жюри.

С 16 по 18 октября в Академии хорового искусства им В. Попова пройдет II тур конкурса, а финал состоится в Сухуме в Абхазской государственной филармонии им. Раждена Гумба 24 и 25 октября.

Торжественная церемония награждения победителей и Гала-концерт лауреатов и членов жюри пройдет в сопровождении Государственного камерного оркестра Абхазии под управлением народного артиста Абхазии Давида Терзян и наших гостей из братской Осетии, Симфонического оркестра филиала Мариинского театра во Владикавказе (художественный руководитель Валерий Гергиев) под руководством народного артиста Северной Осетии Заурбека Гугкаева.

В этом году конкурс расширился не только географически, но и музыкально. Появилась номинация «Искусство ансамбля», в которой примут участие как вокальные, так и инструментальные ансамбли. В жюри конкурса помимо представителей российской культуры приглашены музыканты Абхазии. Это директор сухумского музыкального училища им. А. Чичба Нинель Бжания и скрипач, заслуженный артист Республики Абхазия Виктор Абрамян-Эшба.

Торжественная церемония награждения победителей конкурса и Гала-концерт с участием лауреатов и членов жюри пройдет 26 октября в Абхазской государственной филармонии им. Р. Гумба в 19:00.