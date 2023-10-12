ЗАДЕРЖАН РАНЕЕ РАЗЫСКИВАЕМЫЙ ЕНРИ АШУБА

Сухум. 12 октября 2023. Абхазия-Информ. Прокуратурой города Сухум в порядке статей 91-92 УПК РА по подозрению в совершении убийства гражданина Джугелия Романа Лавриковича, имевшего место 03 июля 2023 года, примерно в 00 часов 30 минут, в селе Абгархук Гудаутского района, задержан ранее разыскиваемый Ашуба Енри Едикович.

В ближайшее время, в установленном законом порядке, в Сухумский городской суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого Ашуба Е.Е. меры пресечения в виде заключения под стражу.