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Абхазия Информ

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ОБВИНЕНИЮ В УБИЙСТВЕ НАПРАВЛЕНО В ВЕРХОВНЫЙ СУД

Новости Четверг, 12 октября 2023 21:34
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УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ОБВИНЕНИЮ В УБИЙСТВЕ НАПРАВЛЕНО В ВЕРХОВНЫЙ СУД

Сухум. 12 октября 2023. Абхазия-Информ. Заместителем генерального прокурора Абхазии утверждено постановление о направлении уголовного дела в Верховный суд для применения принудительных мер медицинского характера в отношении Гергедава Шакро Дитоевича по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 29, п. «а» ч. 2 ст. 99 и ч. 1 ст. 99 УК РА (покушение на умышленное убийство двух лиц и умышленное убийство).

Согласно заключению комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы Гергедава Ш.Д. страдал и в настоящее время страдает хроническим психическим расстройством в форме бредового расстройства, на момент совершения преступлений не мог отдавать отчет и руководить своими действиями, по своему психическому состоянию является особо опасным для себя и окружающих лиц.

Предварительным следствием Гергедава Г.Ш. обвинялся в том, что 12 апреля 2023 г. примерно в 07:10, в с. Хяцха Галского района, подозревая Кукава Б.Г. и Сичинава Д.Д. в оказании содействия грузинской диверсионно-террористической группе, в похищении его сына Гергедава Г.Ш., имевшего место 11 января 2015 года, действуя из мести, вооруженный охотничьим двуствольным ружьем 12-го калибра и кухонным ножом, произвел два выстрела в Кукава Б.Г., от которых последний получил проникающее слепое ранение брюшной стенки слева с повреждением печени и желудка.

Решив, что Кукава Б.Г. в результате его действий погиб, Гергедава Ш.Д. направился к дому Сичинава Д.Д., при встрече с которым, нанес ему два ножевых ранения в область передней половины грудной клетки, от которых последний скончался.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Четверг, 12 октября 2023 21:40

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