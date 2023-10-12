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Абхазия Информ

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ОБВИНЕНИЮ В УБИЙСТВЕ ГРАЖДАНИНОМ СИРИИ НАПРАВЛЕНО В ВЕРХОВНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Новости Четверг, 12 октября 2023 21:41
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УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ОБВИНЕНИЮ В УБИЙСТВЕ ГРАЖДАНИНОМ СИРИИ НАПРАВЛЕНО В ВЕРХОВНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Сухум. 12 октября 2023. Абхазия-Информ. Заместителем генерального прокурора Абхазии утверждено постановление о направлении уголовного дела в Верховный суд РА для применения принудительных мер медицинского характера в отношении гражданина Сирийской Арабской Республики Халил Амера, по признакам преступления предусмотренного пунктом «д» ч. 2 ст. 99 Уголовного кодекса Республики Абхазия (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью).

Согласно заключению комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы Халил А. страдал и в настоящее время страдает хроническим психическим расстройством в форме органического заболевания головного мозга и не мог отдавать отчет и руководить своими действиями, по своему психическому состоянию является особо опасным для себя и окружающих лиц.

Предварительным следствием установлено, что 19 декабря 2023 года примерно в 18:05, в городе Сухум гр. Халил Амер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта с соседкой, гражданкой РФ Лютовой О.В., используя в качестве оружия нож и металлические ножницы, действую с особой жестокостью нанес последней 87 колото-резанных ранений, от которых последняя скончалась на месте.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Четверг, 12 октября 2023 21:51

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