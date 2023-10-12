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Абхазия Информ

СПИКЕР ПАРЛАМЕНТА АБХАЗИИ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ЮРПА

Новости Четверг, 12 октября 2023 21:51
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СПИКЕР ПАРЛАМЕНТА АБХАЗИИ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ЮРПА

Сухум. 12 октября 2023. Абхазия-Информ. Спикер Парламента Лаша Ашуба, возглавивший делегацию Народного Собрания Республики Абхазия, принял участие в заседании Совета XXXIX Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации, которая проходила в Астрахани. В соответствии с насыщенной программой Конференции в первой половине дня прошли заседания профильных комитетов. Решения, принятые членами комитетов ЮРПА, направлены в Совет Южно-Российской Парламентской Ассоциации для включения в проект повестки дня пленарного заседания XXXIX Конференции.

Заседание Совета ЮРПА, в который входят главы всех делегаций, прибывших на Конференцию, провел Игорь Мартынов – председатель ЮРПА, председатель Думы Астраханской области.

Участники заседания Совета ЮРПА обменялись мнениями по различным направлениям законодательной деятельности, обсудили вопросы, представленные в повестке пленарного заседания XXXIX Конференции, а также по ряду организационных вопросов.

Сформировав повестку дня XXXIX Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации и обсудив вопрос «О награждении Почетной грамотой Южно-Российской Парламентской Ассоциации», Совет ЮРПА решил за активную и плодотворную деятельность в Южно-Российской Парламентской Ассоциации и внесенный существенный вклад в укрепление межпарламентских связей наградить Почетной грамотой Южно-Российской Парламентской Ассоциации ряд депутатов и сотрудников аппаратов парламентов, входящих в нее.

Почетной грамотой ЮРПА награжден заместитель спикера Парламента Абхазии Ашот Миносян.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 12 октября 2023 21:57

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