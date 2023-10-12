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Абхазия Информ

В АСТРАХАНИ СОСТОЯЛАСЬ XXXIX КОНФЕРЕНЦИЯ ЮЖНО-РОССИЙСКОЙ ПАРЛАМЕНТСКОЙ АССОЦИАЦИИ

Новости Четверг, 12 октября 2023 21:56
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В АСТРАХАНИ СОСТОЯЛАСЬ XXXIX КОНФЕРЕНЦИЯ ЮЖНО-РОССИЙСКОЙ ПАРЛАМЕНТСКОЙ АССОЦИАЦИИ

Сухум. 12 октября 2023. Абхазия-Информ. Под председательством Игоря Мартынова состоялось пленарное заседание XXXIX Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации. Делегатами форума было рассмотрено и одобрено около 50 законодательных предложений, подготовленных депутатами парламентов, входящих в состав ЮРПА.

Ключевая тема Конференции Ассоциации – «Развитие туризма в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах Российской Федерации».

Участники конференции поделились опытом работы своих регионов в этой сфере, высказали предложения в части совершенствования законодательства по различным направлениям туристической деятельности.

В рамках XXXIX Конференции ЮРПА вместе работали депутаты 12 субъектов Российской Федерации и Парламента Абхазии. Народное собрание представляли спикер Лаша Ашуба – глава делегации, Ашот Миносян, Рашида Айба, Беслан Халваш, Бадрик Пилия и Галина Страничкина.

Состоявшийся форум принял обращения к органам власти различного уровня по ряду направлений, актуальных для российских граждан. Инициированы корректировки законов и кодексов, нацеленные на усиление социальной поддержки, медицинского обеспечения граждан, стимулирование экономической деятельности, активизации общественной жизни и местного самоуправления, укрепление стабильности в бюджетно-финансовой сфере.

Председатель ЮРПА, председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов подвел итоги Конференции, отметив ее насыщенную повестку и принятие ряда важных решений.

По окончании XXXIX Конференции ЮРПА, спикер Парламента Абхазии Лаша Ашуба ответил на вопросы журналистов.

Он выразил благодарность Игорю Мартынову, депутатам и Аппарату Законодательного Собрания, руководству области и всем, кто участвовал в организации мероприятий состоявшейся Конференции.

Юбилейная XXXX Конференция ЮРПА пройдет весной в Республике Калмыкия.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 12 октября 2023 22:03

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