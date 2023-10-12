ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ОБСУДЕНИИ ВОПРОСОВ НА ЗАСЕДАНИЯХ ПРОФИЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ ЮРПА

Сухум. 12 октября 2023. Абхазия-Информ. В соответствии с программой XXXIX Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации состоялись заседания профильных комитетов и комиссии Южно-Российской Парламентской Ассоциации, на которых предварительно рассмотрены ранее предложенные парламентариями вопросы.

Для осуществления полномочий ЮРПА образованы следующие комитеты и комиссия:

1) Комитет ЮРПА по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению;

2) Комитет ЮРПА по бюджету, налогам и собственности;

3) Комитет ЮРПА по экономической политике, промышленности и внешнеэкономическим связям;

4) Комитет ЮРПА по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспорту и связи;

5) Комитет ЮРПА по социальной политике, труду и здравоохранению;

6) Комитет ЮРПА по образованию, науке, культуре и информационной политике;

7) Комитет ЮРПА по аграрным вопросам и природопользованию;

8) Комитет ЮРПА по межнациональным отношениям, межпарламентским связям, физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

9) Комиссия ЮРПА по вопросам социальной адаптации военнослужащих, делам ветеранов и патриотическому воспитанию.

Вопросы, рассмотренные на заседании пятого комитета, касались проблем инвалидов, назначения пенсий, оказания первичной медико-санитарной помощи, трансплантации органов и тканей человека, установления запрета продажи никотиносодержащих и безникотиновых жидкостей и других тем. В комитет входит Рашида Айба – председатель парламентского Комитета по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии, делам ветеранов и инвалидов войны. Членам комитета для заседания были представлены возможности Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Министерства здравоохранения Российской Федерации, где они также ознакомились с деятельностью центра.

Заседание комитета ЮРПА по аграрным вопросам и природопользованию, в состав которого входит заместитель спикера Парламента Ашот Миносян, проходило на базе Научно-экспериментального комплекса аквакультуры «БИОС» Волжско-Каспийского филиала ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» «КаспНИРХ», который расположен в Икрянинском районе Астраханской области. Члены Комитета обсудили необходимость совершенствования правового регулирования в сфере семеноводства, вопросы лесных отношений, оздоровления и развития водохозяйственного комплекса реки Дон, совершенствования законодательства особо охраняемых природных территорий, возможности использования гидротехнических сооружений в целях рыбоводства, меры поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам, порядок определения правового режима использования сельскохозяйственных угодий и другие предложения.

Беслан Халваш – председатель парламентского Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам, является членом комитета ЮРПА по бюджету, налогам и собственности. Участники заседания данного комитета обсудили ряд законодательных инициатив, связанных с налогообложением, экскурсионными, туристическими услугами, деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства и другие.

Бадрик Пилия – зампредседателя парламентского Комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям, принял участие в заседании комитета ЮРПА по экономической политике, промышленности и внешнеэкономическим связям. Ряд законопредложений, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства, также был заслушан на заседании и этого Комитета ЮРПА. Заседание Комитета прошло на площадке Астраханского центра «МОЙ БИЗНЕС».

Галина Страничкина – главный советник спикера Парламента Абхазии по внешним связям, присутствовала на заседании Комитета ЮРПА по межнациональным отношениям, межпарламентским связям, физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Участники заседания Комитета обсудили и приняли решения по вопросам совершенствования системы информирования и оповещения туристов; совершенствования правового регулирования в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия. Также было поддержаны предложения, связанные с развитием автотуризма, предоставлением гостиничных услуг в гостевых, и другие.