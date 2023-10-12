УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ ЮРПА ОЗНАКОМИЛИСЬ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ «ЛОТОС»

Сухум. 12 октября 2023. Абхазия-Информ. Организаторы XXXIX Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации предоставили возможность руководителям парламентских делегаций, прибывших в Астрахань, ознакомиться с организацией работы ряда предприятий, действующих на базе особой экономической зоны «Лотос», расположенной в Астраханской области.

Спикер Парламента Абхазии Лаша Ашуба вместе со своими коллегами – главами парламентских делегаций – членами ЮРПА ознакомился с производством тканых и нетканых полимерных материалов различного назначения в ООО «Гекса – нетканые материалы».

Представители ключевого предприятия особой экономической зоны – АО «ССЗ «Лотос» ознакомили гостей с гражданским и оффшорным судостроением, уникальным опытом судоремонтных работ.

Вопросам налоговых льгот и различных других преференций также было уделено внимание на предприятии по производству кормов для рыб и домашних животных АО «Рыбные корма».