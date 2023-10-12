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Абхазия Информ

ТАРАЩ ХАГБА ВСТРЕТИЛСЯ С КОЛЛЕГОЙ ИЗ ЧЕЧНИ

Новости Четверг, 12 октября 2023 22:28
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ТАРАЩ ХАГБА ВСТРЕТИЛСЯ С КОЛЛЕГОЙ ИЗ ЧЕЧНИ

Сухум. 12 октября 2023. Абхазия-Информ. В Чеченской Республике прошла встреча председателя Государственного комитета по делам молодежи и спорта Тараща Хагба с министром Чеченской Республики по физической культуре, спорту и молодежной политике Исой Магомед Ибрагимовым.

Во встрече приняли участие зампредседателя Госкомитета Роман Цкуа, начальник молодежного отдела Госкомитета Идрис Кара-Осман-оглы, первый замминистра ЧР по физической культуре, спорту и молодежной политике Хусейн Абдулкаримов и замминистра Магомед Узаев и Шейх-Ахмед Ибрагимов.

Стороны обсудили сотрудничество в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики.

«Недавно вы отмечали 30-летие Победы и независимости, поздравляем вас. Делегация Чеченской Республики тоже к вам приезжала, к сожалению, у меня не получилось приехать. Нам, в первую очередь, нужно наладить хорошие отношения и в сфере молодежной политики и в сфере спорта. Мы всегда готовы поделиться своим опытом, принять вас и ваших спортсменов – это укрепит наши старые дружеские отношения. Спасибо за приезд», – сказал Иса Магомед Ибрагимов, открывая встречу.

Таращ Хагба поблагодарив министра спорта ЧР за прием, подчеркнул: «Мы готовы к сотрудничеству, мало того мы хотим дружить. Общими усилиями если мы сможем сделать многое для нашей молодежи – это будет хорошо. Как вы отметили мы недавно отмечали 15-летие признания независимости и 30-летие Победы в Отечественной войне народа Абхазии и большой вклад в эту победу внесли добровольцы из Чеченской Республики».

Участники встречи рассказали об истории и развитии физической культуры, спорта и молодежной политики в своих республиках и о том, какая работа проводится по развитию данных направлений.

«Спасибо вам большое, что вы бережете свои традиции и свою страну, а мы в свою очередь всегда рядом с вами», – сказал в завершении встречи министр спорта Чеченской Республики.

«Мы всегда рады видеть вас у нас в Абхазии», – сказал Таращ Хагба.

В завершении встречи стороны обменялись памятными подарками.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 12 октября 2023 22:33

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