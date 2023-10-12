НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ СТАРТОВАЛ «МАНДАРИНОВЫЙ СЕЗОН»

Сухум. 12 октября 2023. Абхазия-Информ. Первые коммерческие партии цитрусовых на этой неделе ввезены в Россию из Абхазии. На сегодняшний день сотрудниками таможенного поста МАПП Адлер Краснодарской таможни проведен таможенный контроль в отношении 7,9 тонн мандаринов. Кроме того, предприниматели начали ввозить фейхоа (около 1 тонны) и лимоны (около 2 тонн). Всего на сегодняшний день импортировано более 10 тонн сельхозпродукции из Республики Абхазия.

Необходимые таможенные операции в отношении цитрусовых, которые относятся к скоропортящейся продукции, проводятся в приоритетном порядке, в максимально сжатые сроки.

В прошлом году сезон ввоза цитрусовых начался в первой половине октября. За период с октября 2022 г. по март 2023 г. было ввезено более 38 тыс. тонн мандаринов. В этом сезоне объемы поставок планируются не ниже уровня прошлого года.