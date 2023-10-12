РОБЕРТ КИУТ ПРИНЯЛ ДЕЛЕГАЦИЮ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА МВД РФ
Сухум. 12 октября 2023. Абхазия-Информ. Министр внутренних дел Роберт Киут принял делегацию Главного управления уголовного розыска МВД РФ, во главе с заместителем начальника Управления, генерал-майором полиции Андреем Щуровым.
Стороны обсудили вопросы взаимодействия по розыску лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, наметили планы дальнейших совместных мероприятий и положительно оценили результаты текущего взаимодействия подразделений уголовного розыска.
Во встрече участвовали – первый замминистра, начальник криминальной милиции Руслан Ажиба, главный советник министра Инал Маршания, и.о. начальника УУР МВД Алхас Габлия, официальный представитель МВД РФ в Абхазии Сергей Голенков.
Об этом сообщает пресс-служба МВД,
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