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Абхазия Информ

РОБЕРТ КИУТ ПРИНЯЛ ДЕЛЕГАЦИЮ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА МВД РФ

Новости Четверг, 12 октября 2023 22:41
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РОБЕРТ КИУТ ПРИНЯЛ ДЕЛЕГАЦИЮ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА МВД РФ

Сухум. 12 октября 2023. Абхазия-Информ. Министр внутренних дел Роберт Киут принял делегацию Главного управления уголовного розыска МВД РФ, во главе с заместителем начальника Управления, генерал-майором полиции Андреем Щуровым.

Стороны обсудили вопросы взаимодействия по розыску лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, наметили планы дальнейших совместных мероприятий и положительно оценили результаты текущего взаимодействия подразделений уголовного розыска.

Во встрече участвовали – первый замминистра, начальник криминальной милиции Руслан Ажиба, главный советник министра Инал Маршания, и.о. начальника УУР МВД Алхас Габлия, официальный представитель МВД РФ в Абхазии Сергей Голенков.

Об этом сообщает пресс-служба МВД,

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 12 октября 2023 22:44

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