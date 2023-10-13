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Абхазия Информ

В НОВО-АФОНСКОМ МОНАСТЫРЕ ПРОВЕДЕНЫ РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ

Новости Пятница, 13 октября 2023 12:38
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В НОВО-АФОНСКОМ МОНАСТЫРЕ ПРОВЕДЕНЫ РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ

Сухум. 13 октября 2023. Абхазия-Информ. В этом году в Ново-Афонском монастыре под контролем наместника обители о. Давида (Сарсания) были проведены реставрационные работы. В частности, открыты росписи на сводах парадного входа Ново-Афонского монастыря. Работы вели реставраторы из Санкт-Петербурга.

Там же была установлена мозаичная икона Божией Матери «Вратарница» («Портаи́тисса», она же «Иверская»). Мозаика выполнена вручную монахинями Рипсимэ и Гаянэ – мастерами-иконописицами мастерской при Ново-Афонском монастыре.

На цветной фотографии парадного входа Ново-Афонского монастыря, сделанной С. М. Прокудиным-Горским в 1912 г. видно, что над входной аркой помещалась икона Пресвятой Богородицы «Вратарница» с неугасимой лампадой перед ней (подъемный механизм лампады сохранился). Решение об исполнении копии иконы в технике мозаики было принято в связи с климатическими условиями, так как при постоянной высокой влажности климата, деревянные иконы, размещенные на открытых пространствах, быстро ветшают и деформируются.

Кроме того, произведена реставрация дьяконника и деревянного напольного покрытия придела св. Николая Мирликийского центрального соборного храма Ново-Афонского монастыря.

Отреставрирован и центральный вход в трапезную Ново-Афонского монастыря (размещен на первом ярусе колокольни обители): расчищена каменная кладка основания первого яруса колокольни, реставрированы большие деревянные двери и восстановлены витражные стекла.  

Прочитано 2 раз Последнее изменение Пятница, 13 октября 2023 12:49

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