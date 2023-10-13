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Абхазия Информ

СТУДЕНТЫ ИСТФАКА АГУ ПОСЕТИЛИ КРЕПОСТЬ ЦИБИЛИУМ

Новости Пятница, 13 октября 2023 14:29
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СТУДЕНТЫ ИСТФАКА АГУ ПОСЕТИЛИ КРЕПОСТЬ ЦИБИЛИУМ

Сухум. 13 октября 2023. Абхазия-Информ. В рамках музейно-краеведческой практики, в целях закрепления полученных теоретических знаний и получения практических навыков, студенты 2 курса исторического факультета АГУ посетили село Цабал Гулрыпшского района. Студенты ознакомились с памятником архитектуры – крепостью Цибилиум.

В поездке студентов сопровождали декан исторического факультета, доцент Алик Габелия, начальник Государственного управления охраны историко-культурного наследия Абхазии Гарик Сангулия, директор Государственного музея, доцент АГУ Аркадий Джопуа, искусствовед, доцент АГУ Сурам Сакания, начальник департамента по охране историко-культурного наследия министерства культуры, старший преподаватель АГУ Шандор Кайтан, специалист департамента охраны историко-культурного наследия, старший преподаватель АГУ Инал Джопуа.

Студентам рассказали об истории крепости Цибилиум – одного из самых ярких памятников древней Апсилии.

«Главная цель поездки – закрепление теоретических знаний, полученных в процессе учебы, а также получение студентами общих представлений о выбранной специальности», – отметил декан исторического факультета Алик Габелия.

Об этом сообщает отдел Информации и медиа коммуникации АГУ.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 13 октября 2023 14:32

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