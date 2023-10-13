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Абхазия Информ

ДАУР КОВЕ ВСТРЕТИЛСЯ С МИХАИЛОМ ШВЫДКИМ

Новости Пятница, 13 октября 2023 19:28
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ДАУР КОВЕ ВСТРЕТИЛСЯ С МИХАИЛОМ ШВЫДКИМ

Сухум. 13 октября 2023. Абхазия-Информ. В Москве прошла рабочая встреча министра культуры Абхазии Даура Кове со специальным представителем Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким.

Стороны обменялись мнениями относительно состояния и перспектив развития сотрудничества России и Абхазии в области культуры и выразили взаимное стремление к дальнейшему развитию и укреплению сотрудничества, созданию условий для расширения и углубления двусторонних связей в области культуры и искусства.

Встреча прошла в дружественной и конструктивной атмосфере.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 13 октября 2023 19:33

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