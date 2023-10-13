ДАУР КОВЕ ВСТРЕТИЛСЯ С МИХАИЛОМ ШВЫДКИМ
Сухум. 13 октября 2023. Абхазия-Информ. В Москве прошла рабочая встреча министра культуры Абхазии Даура Кове со специальным представителем Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким.
Стороны обменялись мнениями относительно состояния и перспектив развития сотрудничества России и Абхазии в области культуры и выразили взаимное стремление к дальнейшему развитию и укреплению сотрудничества, созданию условий для расширения и углубления двусторонних связей в области культуры и искусства.
Встреча прошла в дружественной и конструктивной атмосфере.