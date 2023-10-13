В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ РАБОТУ ГОСУПРАВЛЕНИЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКЕ

Сухум. 13 октября 2023. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб встретился с начальником Госуправления по государственной языковой политике Гундой Квициния и главным специалистом Управления Гундой Саканиа. Представители Госуправления рассказали Александру Анкваб о текущей работе ведомства.

По словам Квициния, на днях в Абхазию были доставлены 3000 экземпляров четырех новых изданий для изучения абхазскому языку для детей от 3 до 10 лет, а также 3500 наглядных пособий.

Квициния подчеркнула, что большее количество книг будет направлено ведомством в дошкольные и общеобразовательные учреждения во все районы Абхазии. Под руководством специалистов Госуправления над книгой работали эксперты абхазского языка, художники и методисты около 6 месяцев.

Кроме того, до конца года выйдут 11 мультфильмов, дублированных на абхазский язык.

Гунда Квициния проинформировала также, что в Госуправлении готовят к изданию Руководство по делопроизводству на абхазском языке.

В завершение встречи обсудили возможность издания художественной популярной детской литературы в переводе на абхазский язык, издание оригинальной абхазской литературы, а также план мероприятий Госуправления на 2024.

Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.