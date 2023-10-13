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Абхазия Информ

В ДОМЕ МОСКВЫ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Новости Пятница, 13 октября 2023 19:45
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В ДОМЕ МОСКВЫ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Сухум. 13 октября 2023. Абхазия-Информ. Искусство педагогики заключается в том, чтобы суметь распознать в каждом ученике личность, сказал советник директора Дома Москвы в Сухуме Борис Накопия, открывая творческий музыкально-поэтический вечер, посвященный празднованию Дня учителя.

На мероприятие в Дом Москвы были приглашены учителя, которым в начале октября Указом президента было присвоено почетное звание «Заслуженный учитель Республики Абхазия» и учителя – ветераны Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.

Борис Накопия отметил, что роль учителя является ключевой в современном мире и без качественного образования невозможно построить государство.

«Вспомним русского классика Николая Некрасова, который в свое время сказал: «Учитель! Перед именем твоим, позволь смиренно преклонить колени!». Это означает то, что во все времена профессия учителя была очень значима. Работа учителя очень сложная и для того, чтобы воспитать достойных и честных граждан страны нужно постоянно вести с ними честный диалог. Каждый ученик в школе талантлив по-своему и к каждому нужен свой индивидуальный подход. Искусство педагогики - распознать в каждом личность», – сказал он.

После этого перед учителями выступили профессиональные актеры и учащиеся средних образовательных школ Сухума с творческой программой. Они исполнили известные советские песни, прочитали стихи и прозу на школьную тему из репертуара Фазиля Искандера и Андрея Дементьева.

В финале программы всем учителям были вручены цветы и подарки. Режиссером-постановщиком творческого вечера выступил заслуженный артист Абхазии, театральный режиссер Джамбул Жордания.

Мероприятие было организовано Департаментом внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Московского Дома соотечественника и филиалом ГАУ «Московский Дом соотечественника» «Дом Москвы в Сухуме».

 

Прочитано 1 раз Последнее изменение Пятница, 13 октября 2023 19:51

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