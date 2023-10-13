ХИБЛА ГЕРЗМАВА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В «РУССКИХ СЕЗОНАХ» В САМАРКАНДЕ

Сухум. 13 октября 2023. Абхазия-Информ. В амфитеатре историко-этнографического комплекса «Вечный город» в Самарканде прошел международный музыкальный проект «Русские сезоны». Цель проекта -популяризация русской культуры за рубежом. Он проводится при содействии министерства культуры Российской Федерации и включает концерты классической музыки, театральные постановки, фестивали кинематографистов, премьеры российского кино, художественные выставки и другие культурно- просветительские программы. Нынешней осенью «Русские сезоны» впервые представлены в городе Самарканде.

«В этом году выступления наших коллективов запланированы в Ташкенте, Самарканде, Алмалыке, – говорит руководитель международного проекта «Русские сезоны» Светлана Кондратьева. – Благодаря гостеприимству, открытости узбекистанцев, высокому профессионализму наших местных коллег-партнеров программа реализуется на самом высоком уровне. Мы привезли в Узбекистан музыкантов и исполнителей с мировым именем, программа будет интересна для зрителей самого разного поколения. Опыт показывает, что музыка, культура являются важным объединяющим народы фактором, служат укреплению дружеских связей и помогают нам лучше узнать друг друга».

Осенний музыкальный марафон «Русские сезоны» стартовал в амфитеатре историко-этнографического комплекса «Вечный город» самаркандского туристического центра «Шелковый путь». На сцене блистала народная артистка России и Республики Абхазия, первая в истории обладательница Гран-при международного конкурса имени П.И. Чайковского Хибла Герзмава. Одна из самых востребованных певиц мировой оперной сцены выступила в сопровождении симфонического оркестра Государственного Академического Большого театра Узбекистана имени Алишера Навои. Она исполнила арии из опер всемирно известных композиторов. Ее партнёром по сцене выступил заслуженный артист, солист оперной труппы Большого театра России Игорь Головатенко.

«Переполняет гамма ярких впечатлений от работы с лучшим симфоническим оркестром Узбекистана, выступления на уникальной сцене амфитеатра «Вечный город», теплого отношения всех жителей вашей республики. В рамках проекта «Русские сезона символично переплелись и получили гармоничное самовыражение уникальные музыкальные школы двух стран. Хотелось бы пожелать самаркандцам, чтоб в их домах всегда звучала возвышенная музыка, несущая в мир свет и добро» – говорит Хибла Герзмава.

В рамках проекта «Русские сезоны» в городе Самарканде также представлены концертные программы «Шедевры хоровой музыки: от классики к современности» Гнесинского ансамбля современной хоровой музыки Altro Coro, Камерного ансамбля «Солисты Москвы», под управлением обладателя премии «Грэмми» Юрия Башмета.

Завершилась самаркандская программа 13 октября выступлением Государственного академического ансамбля танца Дагестана «Лезгинка» с хореографической программой «Мир сквозь танец». Данный творческий коллектив побывал с гастролями в 75 странах мира и теперь представлен в Узбекистане.