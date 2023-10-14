ГАЛЦЫ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ГОРОДА

Сухум. 14 октября 2023. Абхазия-Информ. 13 отября Гальский район (Самурзакан) отметил 91-ую годовщину основания города Гал фестивалем-ярмаркой. В рамках фестиваля коллективы и ученики галских школ, представители ряда сел Самурзакана развернули на центральной площади города различные тематические площадки. Здесь царила атмосфера традиционного народного гуляния, ярмарка, дегустация вина, множество других интересных мероприятий, концертные площадки.

различные угощения. В воздухе витал вкусный запах запеченного целиком на вертеле бычка. Всем посетителям фестиваля предлагали попробовать молодое вино (мачар), сыры, выпечку, фрукты, мед из своих частных хозяйств.

Известные своим хлебосольством галцы организовали прямо на площади

Все побывавшие на празднике люди ощутили настоящее самурзаканское гостеприимство. Везде звучала фольклорная музыка. Здесь каждый мог найти занятия по душе и взрослые, и дети. На празднике звучали абхазские и мегрельские песни, стихи.

Администрация организовала праздничную программу с участием звезд абхазской эстрады.

В честь дня города глава администрации Галского района Константин Пилия в торжественной обстановке вручил благодарственные грамоты руководителям местных ведомств. Пилия с гостями подходил к каждому стенду, столу, поздравляя всех пришедших на праздник людей.

Первый заместитель Администрации г. Гал Дмитрий Адлейба также поздравил всех с исторической датой 91 год со дня основания г. Гал. В интервью телеканалу «Галмедиа» он отметил, что основную работу в организации праздника взяли на себя Отдел образования и культуры, а также управление городского хозяйства оказывало соответствующую поддержку.

«Я рад наблюдать веселые лица всех жителей Самурзакана. Здесь представлены села, известные с советских времен своим хозяйством и богатыми традициями, приехали на фестиваль со своей продукцией и радушно принимали гостей. «Мира, процветания и благополучия нашему городу, всему району и всей Абхазии вцелом», – сказал Дмитрий Адлейба

Представители администрации, гости фестиваля возложили цветы к мемориалу, посвященному всем погибшим во время войны и послевоенный период в зоне грузино-абхазского конфликта.

День г. Гал завершился праздничным салютом.

«Представители всех сел, галских школ, ряда местных ведомств, все приложили массу усилия, чтоб организовать это красивое мероприятие. Все галские предприниматели, обычные граждане района, все! Никто не остался безучастным в организации и проведении Дня города. Это еще раз доказывает, что галцы патриоты своего района и Абхазии в целом», – сказал «Абхазия-Информ» глава Администрации Константин Пилия после фестиваля.

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Из материалов абхазского историка, директора директор исследовательского центра «Абхазская энциклопедия» Сослана Салакая.

Селение Гали на месте современного города основал во 2-й четверти XIX в. абхазский крестьянин Тлабган Кецба (впервые встречается на картах 1842-1845). Входило в состав Самурзаканского приставства (1864-1866), Окумского округа (1866–1868), Самурзаканского участка Очамчирского округа (1868-1883) Сухумского военного отдела.

В 1883-1906 гг. в составе Самурзаканского участка сухумского округа в 1906-1918 гг. – его центр.

В конце 1917 – начале 1918 гг. в Гали и его окрестностях большевики вели активную подпольную и агитационную работу.

В 1918 г. селение занято войсками Грузинской демократической республики. В 1919-1921 гг. центр Самурзаканского уезда в её составе.

7–8 марта 1921 г. Гали было занято частями рабоче-крестьянской Красной армии.

Центр Самурзаканского (с 1926 Гальского) уезда ССР Абхазии (с 1922 договорная ССР Абхазии;

Районный центр договорной ССР Абхазии (1930–1931), Абхазской АССР (1931-1992).

В 1931 г. открыто движение по железнодорожной линии Миха-Цхакая (ныне Сенаки, Грузия) – Гали (официально введена в эксплуатацию в 1940;

В 1990-х гг. железнодорожное полотно как в направлении Грузии, так и в направлении Очамчыры разобрано).

С 1932 г. город.

В Гали были построены предприятия: 2 чайные фабрики, эфиромасличный завод и др.

С 1992 г. Гали – районный центр Республики Абхазия. В том же году в официальных абхазских источниках название города на русском языке изменено на Гал.

14 августа 1992 г., в ходе Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. Галский район был оккупирован войсками Госсовета Грузии.

30 сентября 1993 г. район был освобожден от грузинских войск и взят под контроль вооружёнными силами Абхазии.

В марте 1999 г. руководство Абхазии в одностороннем порядке разрешило возвращение в Гальский район грузинских беженцев, вторично покинувших территорию Абхазии после спровоцированных Грузией вооруженных столкновений в мае 1998 года. В результате этого акта доброй воли в села Гальского района (в старых границах) возвратилось более 60-ти тысяч человек, проживающих там и по сей день (до войны население района составляло около 80 тысяч).

Жители района участвовали во всех избирательных кампаниях с периода их возвращения: они дважды принимали участие в выборах Президента Абхазии, в Народное Собрание РА, а также в органы местного самоуправления.

Сегодня из-за внутриполитических процессов в Абхазии статус жителей Галского района не определен.

С 2014 года (при президенте Р.Д. Хаджимба) самурзаканцев лишили паспортов граждан Республики Абхазия, в частности тех, кто обладал параллельно гражданством Республики Грузия. Статус жителей Галского района пока не определен нынешними властями страны.

В данное время после соответствующей процедуры галцам выдается «Вид на жительство».