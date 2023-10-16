ДОЛЖНА ЛИ АБХАЗИЯ ОСТАВАТЬСЯ ЧЛЕНОМ ОРГАНИЗАЦИИ НЕПРЕДСТАВЛЕННЫХ НАЦИЙ И НАРОДНОСТЕЙ?

Сухум. 16 октября 2023. Абхазия-Информ. Для Республики Абхазия, признанной рядом государств мира членство в Организации непредставленных наций и народностей (UNPO) уже не актуально, сказал «Абхазия-Информ» высокопоставленный госчиновник, отвечая на вопрос о целесообразности официального нахождения Абхазии в (UNPO).

«30 лет Абхазия живет в независимом статусе. Со дня признания РФ Абхазии прошло уже 15 лет. Нас признали, и это уже говорит о том, что нахождение страны в таком сообществе не целесообразно. Но Абхазия благодарна за то, что сделала эта международная НПО и ее представители для многонационального народа республики во время кровопролитной войны и после нее. Фактически и UNPO тоже способствовало нашему признанию на международном уровне, путь и частичному», – подчеркнул собеседник агентства «Абхазия-Информ».

В тоже время, в Абхазии есть экспертное мнение, что в деле продвижения международного признания республики, можно использовать и эту международную неправительственную структуру со штаб-квартирой в Брюсселе (Бельгия).

Как пишет историк и политолог Аслан Авидзба в своей книге «Проблемы военно-политической истории Отечественной войны народа Абхазии: «Единственной международной организацией, которая стремилась подойти к проблеме противостояния Абхазии и Грузии непредвзято, была Организация Непредставленных народов».

24 января Третья Генеральная Ассамблея ООН, проходившая в Гааге, приняла резолюцию «По положению в Республике Абхазия». В ней говорилось, что ввод грузинских войск на территорию Абхазии привел к многочисленным жертвам среди тысячи беженцев, уничтожению памятников материальной и духовной культуры абхазского народа.

«Акты насилия над мирным населением, преследование людей по национальному признаку, за религиозные и политические убеждения со стороны грузинских войск приняли массовый характер. Грузинскими войсками используется оружие массового поражения, запрещенное международными соглашениями (в частности, игольчатые снаряды), причем от него в первую очередь страдает гражданское население. Ассамблея ООН вынуждена констатировать, что политика руководства Грузии направлена на подавление прав и свобод соседних малочисленных народов. ОНН решительно осуждает применение военной силы со стороны Грузии и призывает к немедленному прекращению боевых действий, выводу грузинских войск с территории Абхазии и строгому соблюдению основных прав и свобод человека, прав народов на самоопределение», – цитирует Аслан Авидзба Резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН.

Unrepresented Nations and Peoples Organization (UNPO) международное НПО, цель которой состоит в защите интересов наций и коренных народов, не имеющих собственных государств или живущих на оккупированных или спорных территориях. Образована 11 февраля 1991 года в Гааге (Нидерланды).

Независимость Абхазии с 2008 года начали признавать страны члены ООН, такие как Российская Федерация (26 августа 2008), Никарагуа – 3 сентября 2008 г., Боливарианская Республика Венесуэла – 19 сентября 2009 г. и Сирийская Арабская Республика – 29 мая 2018 года.