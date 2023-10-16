АНАТОЛИЙ БИБИЛОВ: ВЛАСТИ ГРУЗИИ СМИРИЛИСЬ, ЧТО НЕ ВЕРНУТ ЮЖНУЮ ОСЕТИЮ И АБХАЗИЮ

Сухум. 16 октября 2023. Абхазия-Информ. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили осознает, что Грузия никогда не сможет вернуть Южную Осетию и Абхазию, но не может признаться в этом, 14 октября заявил заместитель командира по военно-политической работе Добровольческого штурмового корпуса, бывший президент Южной Осетии Анатолий Бибилов в интервью изданию «Лента.ру».

По словам Бибилова, руководство Грузии ведет прагматичную политику, рассматривает Россию в качестве партнера. Грузия отказывается открывать «второй фронт» против России, на чем настаивает Запад, потому что иначе Грузии придется воевать с Россией, Южной Осетией и Абхазией, а США и ЕС ей в этом не помогут, добавил он.

«Официально тот же премьер-министр [Грузии] Ираклий Гарибашвили не отказывается от претензий на Абхазию и Южную Осетию, прекрасно осознавая, что они никогда не вернутся обратно. Мне кажется, он уже смирился с неизбежным, однако пока ему не хватает политической воли публично признаться в этом. Потому что такое решение станет концом карьеры для любого грузинского политика, такой человек сразу станет врагом грузинского народа», – заявил бывший президент Южной Осетии.

Бибилов сообщил, что возглавлявший Грузию Михаил Саакашвили, который развязал войну против Южной Осетии в августе 2008 года, выполнял поручения Запада и не думал о собственном народе.

Он добавил, что для примирения с Южной Осетией и Абхазией руководству Грузии следует согласиться на независимость двух республик, подписать меморандум о неприменении силы и признать геноцид осетинского народа.