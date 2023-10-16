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Абхазия Информ

СТУДЕНТАМ АГУ РАССКАЗАЛИ ОБ ОРГАНИЧЕСКОМ ЗЕМЛЕДЕЛИИ

Новости Понедельник, 16 октября 2023 18:00
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СТУДЕНТАМ АГУ РАССКАЗАЛИ ОБ ОРГАНИЧЕСКОМ ЗЕМЛЕДЕЛИИ

Сухум. 16 октября 2023. Абхазия-Информ. В селе Адзюбжа на 5-ой экспериментальной площадке Центра развития сельского хозяйства и села прошла беседа со студентами Абхазского государственного университета, посвященная Всемирному дню продовольствия.

Цель мероприятия – повысить осведомленность студентов о взаимозависимости нашего отношения к природным ресурсам с продовольственными проблемами.

Спикерами на мероприятии выступили агроном Центра развития сельского хозяйства и села Георгий Пантия, который рассказал об органическом земледелии, а также провел обзорную экскурсию для студентов по экспериментальной площадке; заведующий лабораторией морского гидрографического полигона Тимур Строчан поговорил о роли чистой воды для еды, о защите водных ресурсов, в частости в Абхазии, и о том в каком состоянии сегодня пресные источники воды в стране.

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Еще одним спикером мероприятия выступила старший преподаватель-методист кафедры экологии и морфологии животных биолого-географического факультета АГУ Майя Цыбулевская, чья лекция была посвящена проблеме пищевых отходов и способам их утилизации.

Студенты активно задавали вопросы, участвовали в обсуждении и приводили примеры из собственного опыта. Многие отметили, что впервые осознали тесную связь между защитой природных ресурсов и качеством еды, которая попадает на наши столы.

***

16 октября ежегодно отмечается Всемирный день продовольствия, провозглашенный в 1979 году на конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) Организации Объединенных Наций.

Ежегодно в этот день различные организации и активисты проводят мероприятия по распространению осведомленности о продовольственных проблемах, пищевых отходах, продовольственной безопасности, о современных методах ведения органического сельского хозяйства, здоровом питании и борьбе с голодом.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Понедельник, 16 октября 2023 18:07

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