ИЗЪЯТА КРУПНАЯ ПАРТИЯ МЕТАДОНА

Сухум. 16 октября 2023. Абхазия-Информ. Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по подозрению в незаконном приобретении, хранении, перевозке и сбыте наркотических средств путем тайных закладок на территории республики, задержали временно проживающих в Абхазии жителей Санкт-Петербурга Артуша Размиковича Казаряна и Романа Андреевича Тумина. Общий вес изъятого сильнодействующего наркотического средства «метадон» составил около 700 граммов.

При личном досмотре Казаряна сотрудники милиции изъяли пластиковую бутылку со 141 заизолированным свертком наркотического вещества. Также были обнаружены сотовые телефоны, с помощью которых осуществлялась передача геолокации с указанием мест тайных закладок.

В автомобиле Казаряна правоохранительные органы обнаружили еще четыре бутылки с аналогичными свертками.

В ходе следственно-оперативных мероприятий выяснилось, что подозреваемый осуществлял тайные закладки в Гудаутском районе, за что получал денежные вознаграждения.

По словам начальника УКОН МВД РА Астамура Пачулия, при проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий и обработки данных, полученных в ходе беседы с А. Казаряном, было установлено, что данные наркотические вещества были предназначены для гражданина России Тумина Романа Андреевича.

Тумин ранее был установлен как один из организаторов наркоканала «Череп». Он также был известен как человек, который вербует людей для осуществления тайных закладок на территории Абхазии.

«Гражданин Тумин должен был забрать все наркотические вещества с целью дальнейшей их реализации по всей территории Абхазии. В ходе работы оперативного подразделения в момент совершения данного преступления гражданин Тумин был задержан с поличным», – сказал Пачулия.

При личном досмотре Романа Тумина сотрудники наркоконтроля обнаружили у него бутылку с расфасованными, заизолированными свёртками с белым порошкообразным веществом, а также сотовый телефон. Тумин заявил, что готов показать потайные места в селе Каман, где он уже осуществил тайные закладки.

В лесном массиве возле ресторана «Гума» в присутствии понятых и самого Романа Тумина сотрудники милиции обнаружили готовые к реализации свёртки, не дошедшие до адресата.

За каждую сделанную закладку Тумин получал 1 200 рублей. Общая стоимость всего изъятого наркотического вещества составляла около одного миллиона рублей.

Казаряну Артушу Размиковичу и Тумину Роману Андреевичу вменяется преступление, предусмотренное пунктами «а» и «в» части 3 статьи 224 УК РА, а именно, незаконное приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно сбыт наркотических средств, психотропных веществ.

Решением суда Казарян и Тумин заключены под стражу сроком на два месяца.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.