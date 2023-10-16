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Абхазия Информ

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ЮВО ЛИКВИДИРОВАЛИ УСЛОВНУЮ ГРУППУ НВФ В ГОРАХ АБХАЗИИ

Новости Понедельник, 16 октября 2023 19:17
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ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ЮВО ЛИКВИДИРОВАЛИ УСЛОВНУЮ ГРУППУ НВФ В ГОРАХ АБХАЗИИ

Сухум. 16 октября 2023. Абхазия-Информ. Личный состав разведывательного подразделения военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии обезвредил условную группу незаконного вооруженного формирования (НВФ) в горах.

В условиях горно-лесистой местности на полигоне Цабал военнослужащие совершили поисково-разведывательные действия в назначенном районе. Обнаружив место дислокации лагеря НВФ условного противника, военнослужащие передали координаты объектов по средствам связи.

В ходе выполнения мероприятий по захвату лагеря НВФ военнослужащие применили различные современные технические средства связи, управления и разведки, в том числе комплекс разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец».

Для создания боевой обстановки применялись имитационные заряды и холостые патроны к стрелковому оружию.

Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Понедельник, 16 октября 2023 19:19

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