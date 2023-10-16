ЗАСЕДАНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОМИТЕТА

Сухум. 16 октября 2023. Абхазия-Информ. В рамках повестки дня заседания парламентского Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам, был рассмотрен проект Закона «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О Республиканском бюджете на 2023 год».

Документом предусматривается внесение изменений в основные параметры Государственного бюджета Республики Абхазия на 2023 год, уточняющие объем и структуру доходов, расходов и размер дефицита, основанные на действующем бюджетном и налоговом законодательстве, решениях органов местного самоуправления, межгосударственных и межправительственных соглашениях. Проект представил вице-премьер, министр финансов Владимир Делба.

По итогам обсуждения принято решение для принятия в первом чтении вынести данный законопроект на следующее заседание сессии Парламента Республики Абхазия.

Члены Комитета рассмотрели проекты законов «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О бюджете Пенсионного фонда Республики Абхазия на 2023 год» и «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О бюджете Фонда репатриации Республики Абхазия на 2023 год».

В обсуждении данных законопроектов приняли участие председатель Пенсионного фонда Абхазии Денис Гулария и исполнительный директор Фонда репатриации Энвер Чамагуа.

Депутаты решили включить данные законопроекты в повестку дня очередного заседания сессии Парламента.

В соответствии с повесткой дня заседания были рассмотрены законопроекты «Таможенный кодекс Республики Абхазия» и «О введении в действие Таможенного кодекса Республики Абхазия», которые представила депутатам начальник правового отдела ГТК Анана Гогохия.

Принятие проекта Таможенного кодекса Республики Абхазия будет способствовать созданию правовых предпосылок для дальнейшего развития внешнеэкономической деятельности Республики Абхазия и повысит ее инвестиционную привлекательность. Члены Комитета приняли решение вынести данные законопроекты на заседание сессии и рекомендовали принять их во втором чтении.

Также депутаты рассмотрели и приняли решение вынести на ближайшее заседание сессии Народного Собрания – Парламента Республики для принятия в первом чтении законопроекты «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О должностном соответствии в оплате труда в структурах высших органов государственной власти Республики Абхазия и органов местного самоуправления Республики Абхазия» и «О внесении изменения в Кодекс Республики Абхазия о судопроизводстве по делам об административных правонарушениях».