ОБЪЯВЛЕН СТАРТ ПРИЕМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ ВО ВСЕМИРНОМ ФЕСТИВАЛЕ МОЛОДЕЖИ-2024

Сухум. 16 октября 2023. Абхазия-Информ. Госкомитет по делам молодежи и спорту объявляет о старте приема заявок от претендентов на участие во Всемирном фестивале молодежи, который пройдет с 1 по 7 марта 2024 года на федеральной территории «Сириус».

Чтобы принять участие в конкурсном отборе необходимо до 30 ноября (включительно) отправить свое резюме на электронный адрес: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

Подать заявку на участие в фестивале может активная молодежь в возрасте от 14 до 35 лет.

Фестиваль соберет более 20 000 российских и иностранных молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, образования, волонтерства и благотворительности, спорта, а также подростков, представляющих различные детские организации и объединения.

В программе Фестиваля запланированы не только дискуссии и лекции, но и выставочная программа, культурный обмен, спортивные соревнования и совместные тренировки, добровольческие акции и путешествия.