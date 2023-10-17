В СУХУМЕ ОТМЕТИЛИ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

Сухум. 17 октября 2023. Абхазия-Информ. На культурно-деловой площадке Гума в Сухуме прошла сельскохозяйственная выставка, приуроченная к Всемирному дню продовольствия. В этом году главной темой стала вода – «Вода для жизни. Вода для продовольствия. Никто не должен остаться без внимания.». Мероприятие было организовано проектным офисом Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО ООН), который подготовил интерактивную программу для всех посетителей.

Эта памятная дата была провозглашена в 1979 году на конференции ФАО ООН. Ее цель – повышение уровня осведомлённости населения в отношении мировой продовольственной проблемы и укрепление солидарности в борьбе с голодом, недоеданием и нищетой. Также этот день знаменует дату основания ФАО ООН в 1945 году.

Мероприятие началось с приветственной речи главы проектного офиса ФАО ООН Омара Дахдули, который подчеркнул важность устойчивого сельского хозяйства в Абхазии и баланса водных ресурсов. За этим последовали короткие лекции на следующие актуальные для Абхазии темы:

• Повышение осведомленности о роли сельских женщин в обеспечении продовольственной безопасности в сельских общинах.

• Сохранение эндемичных сортов винограда. Повышение осведомленности о необходимости сохранения местного наследия и терруара.

• Продвижение передовых методов ведения сельского хозяйства и комплексной борьбы с вредителями.

• Повышение осведомленности об управлении водными ресурсами и устойчивых методах ведения сельского хозяйства.

• Проблема сохранения лесов Абхазии. Роль лесов в поддержании водного баланса.

Участники проектов делились с гостями своими историями успеха и рассказывали им о том, как они продолжают развивать свое сельскохозяйственное дело. Особый интерес вызвали демонстрационные участки спаржи, так как эта культура ранее не выращивалась в Абхазии в таких масштабах.

Сразу после официальной части всех гостей ждала дегустация европейских сыров и вина. Также у всех желающих приобрести натуральную местную фермерскую продукцию была возможность сделать это на ярмарке, которая проходила на открытой площадке Гумы.

Дополнительно была представлена фотовыставка с кратким экскурсом о работе, проделанной проектным офисом ФАО ООН за 2023 год и демонстрационные стенды, наглядно отражающие современные практики применяемые в сельском хозяйстве в Абхазии.

Специально для гостей агрономы проектного офиса ФАО ООН провели мастер-класс по посадке семян для получения здоровых саженцев.

Это событие посетило большое количество людей, включая представителей администраций, экоактивистов и фермеров. Специалисты ФАО ООН с удовольствием ответили на все вопросы и поделились информацией в каждой зоне демонстрационных стендов.

Мероприятие прошло с большим успехом и стало отличным примером привлечения внимания местного сообщества на текущие вызовы в сельском хозяйстве и важность устойчивого сельского хозяйства в Абхазии.