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Абхазия Информ

НАЧАЛСЯ II МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОНКУРС АЛИСЫ ГИЦБА

Новости Вторник, 17 октября 2023 16:39
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НАЧАЛСЯ II МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОНКУРС АЛИСЫ ГИЦБА

Сухум. 17 октября 2023. Абхазия-Информ. В Москве стартовал II международный музыкальный конкурс оперной дивы Алисы Гицба. В интервью радио Sputnik Гицба рассказала, что в этом году конкурс ждет много изменений. В том числе, в нем появилась дополнительная номинация.

«Конкурс частично поменял свое название. Вместо «Вокального конкурса» он теперь называется «Музыкальным», потому что стал включать в себя еще одну номинацию «Искусство ансамбля», в которую входят и вокальные ансамбли, и инструментальные, и камерные, и духовые», – пояснила певица.

Существенное отличие от прошлого конкурса также заключается в увеличении количества участников, представляющих регионы России, Абхазию, бывшие республики Советского Союза, добавила она.

Конкурс пройдет в двух столицах – в Москве и Сухуме с 15 по 26 октября. По словам Алисы Гицба, он посвящен памятным датам – 15-летию со Дня признания независимости республики со стороны России и 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии.

«Мы решили все это объединить исторически и культурологически. Конечно, получился очень масштабный конкурс и это немного неожиданно для меня самой. Но почему бы и нет? Это же интересно, в таком ракурсе это представить для того, чтобы российские артисты приехали в Абхазию», – сказала Гицба.

В составе жюри будет лично Алиса Гицба, а также именитые артисты и музыканты из Абхазии и России, в их числе Басиния Шульман, Нинель Бжания, бас-баритон Алексей Еник, Заслуженный артист России, пианист Александр Гиндин, профессор Московской государственной консерватории Александр Соловьев, скрипач, Заслуженный артист Абхазии Виктор Абрамян-Эшба, худрук Воронежской филармонии Ирина Авралева.

По словам Гицба, члены жюри находятся в замешательстве из-за высокой конкуренции и профессионализма конкурсантов.

«Я настаиваю на том, чтобы дать как можно больше шансов участникам для того, чтобы они приехали в Абхазию и отдохнули, посмотрели нашу страну и показали себя. Очень хочется их всех пригласить в Абхазию», – рассказала Гицба.

Первый тур конкурса прошел по видеозаписи. Второй этап стартовал 15 октября с регистрации участников и жеребьевки. Прослушивания продлятся с 16 по 18 октября, а третий тур уже начнется в Абхазии 23 октября и завершится 26 октября гала-концертом в Абхазской государственной филармонии, где будут вручены дипломы и денежные премии.

За гран-при предусмотрено 200 000 рублей, лауреату первой степени в академическом вокальном исполнении будет вручено 80 000 рублей, победителю среди ансамблей – 120 000 рублей. Также предусмотрены специальные призы от спонсоров.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 17 октября 2023 16:43

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