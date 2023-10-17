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Абхазия Информ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В МЕДИЦИНСКИЕ ВУЗЫ

Новости Вторник, 17 октября 2023 16:43
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В МЕДИЦИНСКИЕ ВУЗЫ

Сухум. 17 октября 2023. Абхазия-Информ. Министерство здравоохранения информирует выпускников средних образовательных школ Абхазии о возможности поступить в высшие учебные медицинские заведения Российской Федерации по линии Россотрудничества.

Минздрав уже определил наиболее востребованные специальности, а именно: специалитет – лечебное дело, медико-профилактическое дело, педиатрия. Ординатура – анестезиология-реаниматология, инфекционные заболевания, рентгенология, психиатрия, судебно-медицинская экспертиза, неонатология, аллергология и иммунология, онкология, пульмонология, фтизиатрия.

Всем желающим поступать в медицинские ВУЗы Минздрав Абхазии рекомендует пройти регистрацию по ссылке https://education-in-russia.com до 1 ноября.

Все, кто не зарегистрируется в системе до установленного срока не смогут принять участие в отборочной (квотной) кампании 2024/25 учебного года.

К участию не допускаются лица ранее уже обучавшиеся в российских ВУЗах в рамках выделяемой Правительством Российской Федерации квоты, имеющие российское гражданство и имеющие постоянную регистрацию в Российской Федерации.

Задать вопрос и узнать интересующую информацию можно в Телеграмм канале россотрундичества – https://t.me/RossotrudnichestvoAbkhazia и на их официальных соцстраницах. https://www.facebook.com/abh.rs.gov/

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 17 октября 2023 16:46

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