МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УЧАСТВУЕТ В ЗАСЕДАНИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ВОПРОСАМ ГАРМОНИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА АБХАЗИИ И РОССИИ
Сухум. 17 октября 2023. Абхазия-Информ. В Москве проходит заседание рабочей группы по реализации программы формирования общего социального и экономического пространства между Российской Федерацией и Республикой Абхазия на основе гармонизации законодательства Республики Абхазия с Российской Федерацией.
Сопредседателем рабочей группы с абхазской стороны выступает вице-премьер министр экономики Кристина Озган, с российской замминистра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вольвач.
В заседании принимают участие министр здравоохранения Эдуард Бутба, министр просвещения Инал Габлия, министр по налогам и сборам Михаил Габелия, министр социального обеспечения и демографической политики Руслан Аджба, представители ГТК, МИД, Нацбанка и др.