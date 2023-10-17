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МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УЧАСТВУЕТ В ЗАСЕДАНИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ВОПРОСАМ ГАРМОНИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА АБХАЗИИ И РОССИИ

Новости Вторник, 17 октября 2023 16:48
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МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УЧАСТВУЕТ В ЗАСЕДАНИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ВОПРОСАМ ГАРМОНИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА АБХАЗИИ И РОССИИ

Сухум. 17 октября 2023. Абхазия-Информ. В Москве проходит заседание рабочей группы по реализации программы формирования общего социального и экономического пространства между Российской Федерацией и Республикой Абхазия на основе гармонизации законодательства Республики Абхазия с Российской Федерацией.

Сопредседателем рабочей группы с абхазской стороны выступает вице-премьер министр экономики Кристина Озган, с российской замминистра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вольвач.

В заседании принимают участие министр здравоохранения Эдуард Бутба, министр просвещения Инал Габлия, министр по налогам и сборам Михаил Габелия, министр социального обеспечения и демографической политики Руслан Аджба, представители ГТК, МИД, Нацбанка и др.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 17 октября 2023 16:49

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