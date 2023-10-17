ДОВОЛЬНЫЕ И ОТДОХНУВШИЕ

Сухум. 17 октября 2023. Абхазия-Информ. Глава Башкирии Радий Хабиров в соцсетях рассказал о поездке первых участников проекта «Башкирско-абхазское долголетие. Туризм». Абхазию посетили 46 представителей старшего поколения из Башкирии. Они побывали в Гагре, на озере Рица, в Новом Афоне, посмотрели дачу Сталина и другие достопримечательности страны.

Поездка длилась пять дней. Из Уфы в Сочи они летели на самолете, а далее передвигались на комфортабельном автобусе.

«Это второй опыт республики в организации туров для наших пенсионеров за рубеж. Первый, «Башкирско-белорусское долголетие», пользуется большой популярностью. Теперь изучим отзывы тех, кто побывал в Абхазии, чтобы понять, насколько востребовано это направление», – добавил глава региона.

В свою очередь, министр предпринимательства и туризма Башкирии Рустем Афзелов у себя на официальной странице ВК опубликовал пост-благодарность от себя лично и от гостей, которые в рамках проекта «Башкиро-абхазское долголетие.Туризм» посетили Абхазию.

«46 участников проекта «Башкирско-абхазское долголетие. Туризм» вернулись из ознакомительной поездки в Абхазию.

Конечно, все немного волновались, беспокоились, как пройдет перелет, как будут организованы питание, проживание. Сейчас все тревоги позади. Осталось огромное количество впечатлений, которыми наши «серебряные» туристы охотно делятся. Спасибо им за отзывы, они очень важны для того, чтобы продвигать этот проект дальше.

«Огромное спасибо, что вы сумели сохранить вот такой райский уголок на этой земле. И мы, башкиры, тоже очень гостеприимный народ, и надеемся, что жители Абхазии тоже приедут к нам. Пусть крепнет башкирско-абхазское долголетие!», – это слова наших туристов в адрес принимающей стороны.

Присоединяюсь к ним. От всей души благодарю всех, кто сделал эту поездку комфортной, интересной, радушной. Отдельные слова благодарности моему коллеге – министру туризма Республики Абхазия Теймуразу Владимировичу Хишбе, который лично сопровождал нашу группу с первого до последнего дня.

Спасибо за искреннюю доброту, внимание и заботу! Ждем гостей из Абхазии у нас в Башкортостане!» – говорится в посте министра.