ЧЛЕНОВ ЕВРАЗИЙСКОГО СООБЩЕСТВА ОЗНАКОМИЛИ С ДИНАМИКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГ РАЗВИТИЯ АБХАЗИИ

Сухум. 17 октября 2023. Абхазия-Информ. В Берлине состоялась встреча членов Евразийского общества, спикером которой выступил представитель Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия в Германии, Вольфганг Матцке. Во встрече приняла участие полномочный представитель МИД Абхазии в Германии Хибла Амичба.

В ходе встречи обсуждалась динамика экономического развития Абхазии в современных геополитических условиях, проблемы и препятствия, с которыми сталкивается республика, а также возможные способы их решения.

Вольфганг Матцке подробно рассказал о своих визитах в Абхазию и о проектах, которые реализуются в Германии при поддержке ТПП.

Представитель палаты также информировал участников встречи о деятельности абхазской Торгово-промышленной палаты и ответил на интересующие их вопросы.

В обсуждении были затронуты темы культуры и истории Абхазии, ее международных связей и эскспортно-импортных возможностей.

Гостям был показан фильм об экономическом, инвестиционном и туристическом потенциале республики, в качестве раздаточного материала были использованы печатные материалы ТПП, а также представлена продукция абхазских производителей.